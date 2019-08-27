綠委：郭台銘是很強母雞 但民眾黨要找到小雞

（中央社記者陳俊華台北27日電）鴻海創辦人郭台銘正慎重思考是否參選總統。民進黨立委何欣純說，郭台銘是很強的母雞，但對立委選舉的影響還好。不具名的民進黨立委說，「只有母雞強有什麼用？」還是要看民眾黨有沒有小雞。

郭台銘辦公室今天針對傳出郭台銘不等待國民黨「換瑜」，將在9月宣布參選一事表示，是否宣布參選的最後期限確實為9月17日，目前郭台銘仍在慎重思考中，但郭台銘從未對「換瑜」有過期待。

民進黨立委何志偉向中央社記者表示，郭柯王三人結盟都是為了「利益」、「復仇」而組合在一起，他們的影響對於地方立委選情來說，或許有「藍綠失意者」可能向他們投靠，但效果會有多少，會有多好，一切都還很難評估。

何志偉說，但可以肯定的是，相較於民進黨，在地方上對國民黨的影響一定更大，因為這三人的立場、價值與意識形態，都是傳統地方派系、親中立場出身，與民進黨的基本立場價值有所衝突，所以對國民黨的影響較大。

一位不願具名的新北市民進黨立委則說，主要問題還是要看民眾黨有沒有小雞，「只有母雞強有什麼用？」如果民眾黨屆時有推區域立委人選的話，確實會有很強大的「後援」，這是大家可以預見的。

民進黨立委趙天麟表示，從歷次民調看起來，加入民眾黨，對郭台銘幾乎沒有加分；郭台銘不管有沒有入黨，一旦跟台北市長柯文哲結盟後，一定會強力幫民眾黨的立委候選人強力拉票，這對任何政黨都是威脅，不分區立委部分，對小黨也都是威脅，至於對哪黨的選票影響較大，要等塵埃落定後，看民眾黨的光譜落點在哪，才能判斷。

民進黨立委何欣純則說，郭台銘若宣布參選，對總統大選選情多少有影響，「但對立委還好」，畢竟立委是區域性，還是要看民眾黨最後有沒有推出區域立委候選人，如果有的話，郭台銘將會是很強的母雞。（編輯：林興盟）1080827