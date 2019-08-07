民眾黨不分區將提滿34席 考量民意基礎

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市長柯文哲已向內政部遞件申請成立台灣民眾黨，並指不分區將提滿34席；民眾黨籌備處發言人陳思宇今說，提名方向考量有民意基礎者如民代、專業人士、社運、媒體及企業界。

台灣民眾黨6日舉行創黨大會，推舉柯文哲為黨主席，並選出4名中央委員、5名中評委，柯文哲坦言，提名不分區立委將是主力，要以專業人士為主，在立法院執行他的意志力；而區域立委要符合能選上或能讓他人落選的條件。

陳思宇表示，提名會依民意、專業、價值來進行考量，目前鎖定5個領域，包括有民意基礎的民代或政治人物、有媒體經驗者、有社運經驗者、專業人士以及企業界人士。

她說，未來提名策略確立後，將對外說明，還在進行內部討論，並強調一切是按照黨章運作。

另外，民眾黨成立後，多名藍綠失意政客擬入黨爭取立委席次，引發外界質疑恐成「資源回收黨」，陳思宇說，黨的運作以黨章為主，入黨審查時，就會由中央評議委員審查資格。

她表示，目前尚未討論是否成立考紀委員會，現在組織僅有黨主席、中央委員、中央評議委員、2個發言人。（編輯：李亨山）1080807