招賢納士或招降納叛 柯文哲組黨成敗關鍵

台灣民眾黨創黨大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，在會前籌備會中選出台北市長柯文哲（前右）擔任首任黨主席，柯文哲會後以主席身分向到場的支持者致意。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨震撼政壇，儘管柯文哲定調要超越藍綠，但民眾黨將會是招賢納士成王侯，或招降納叛土匪頭，又是否雷聲大、雨點小，成為各界關注焦點。

目前台灣政黨以光譜區分，中國國民黨、新黨屬於泛藍，民主進步黨、時代力量與台灣團結聯盟被認為是泛綠，親民黨本偏藍，近年被稱為「橘子變綠」，柯文哲強調民眾黨超越藍綠，要成為國會第三勢力，就必須在藍綠外提供另一選擇。

柯文哲遲不鬆口是否選總統，卻先創黨，爭搶立法委員席次，無論最後是否投身總統選舉，目標已相當明確：延續政治生涯，擴展政壇影響力，以政黨培養班底與實力。

不過，身為無黨籍市長，市政有龐大事務官處理各項行政與政策，給予市長意見供決斷，讓城市變得更好；但當市長角色轉換為黨主席時，需要核心價值，才能聚集有相同理念的人，共同為黨打拚。

柯文哲多次說過，台灣整體利益與人民最大福祉是他的中心思想，但每人對這兩句話都能有各自的解讀與做法，理念不同時，易埋下分裂隱憂。

此外，人才尋覓是柯文哲最大困境，去年地方首長選舉時，柯文哲推出「柯P認同卡」並海選，希望向天下徵才，找尋理念契合有志之士，結果卻不如預期。

對照今昔，簽署「柯P認同卡」者中，在政治版圖上闖出一片天的人寥寥可數，除柯文哲本身外溢效果不佳，簽署者未能獲選民青睞也是主因；先前海選進競選辦公室的人才更是多數求去，加上地方一級主管輪替快速，柯文哲留人考驗艱鉅。

招賢納士，可以成王侯；招降納叛，稍有閃失則可能成土匪頭。兩者都是一方之霸，差別在於王侯可令天下長治久安，土匪頭多僅有一時氣候，要發展成一定格局，挑戰甚多。

親民黨、新黨、台聯與時力創黨時聲勢浩浩蕩蕩，尤其時力在太陽花學生運動後創立，同樣自我期許「超越藍綠」，不到幾年光景，引爆路線之爭，立委林昶佐宣布退黨，聲勢大受影響。

親民黨主席宋楚瑜在公元2000年總統選舉敗北後宣布組黨，以曾任台灣省長等黨政要職經歷，囊括國民黨、新黨及地方勢力入黨，可謂人才濟濟，但親民黨目前在國會的影響力與初成立時已不可同日而語。

此外，宋楚瑜當時聲勢如日中天，也有一票忠心耿耿的「宋家軍」部屬打天下，但柯文哲從2014年底至今，身邊還是只有心腹蔡壁如，去年競選台北市長連任時也坦言競選團隊是「拼裝車」，問題仍未解決。

柯文哲如果要問鼎江山，拼裝車仍不足為恃，而篤信鬥爭能保有團隊最佳活力的領導哲學，是否能在民眾黨發揮效用，都沒有樂觀條件。

此外，柯文哲常批評其他政黨派系林立，但自己走上政黨路後，政黨組成遠比市府複雜，如何避免成為自己最不屑的那種人，柯文哲的黨主席之路仍充滿荊棘。

民眾黨目標力拚10區域與不分區立委，但今年台北市第2選舉區立委補選被視為柯文哲子弟兵的候選人陳思宇鎩羽而歸，在柯文哲光環無法擴及他人情形下，如何擴張政治版圖，在兵家必爭之地的國會成為第三勢力共主，在明年立委選舉打出漂亮一役，大振士氣，將是柯文哲組黨後的重中之重。（編輯：吳協昌）1080806