柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

台北市長柯文哲（左）6日下午在台北接受廣播節目專訪，適逢他生日，訪問結束後，製作單位也特別送上大壽桃替柯文哲慶生。中央社記者吳翊寧攝 108年8月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作與否，各界關注，柯文哲今天說，雖然不是首選，但他與郭台銘是美、日、中都可接受的人，而高雄市長韓國瑜劍指2020總統，是得意忘形。

柯文哲中午出席創黨大會，獲推派為黨主席；下午接受POP Radio「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪，暢談自己組黨後的下一步以及是否與郭台銘合作，內容將於明天上午播出。

柯文哲表示，他與郭台銘的共通點，就是美國、日本、中國三方都能接受的人，而其他候選人最大的問題，就是未必美日中三方都可接受。不過，郭台銘的財產很多，若要參選，也要能夠說服人民。

被問及如何與郭台銘磨合彼此歧異時，柯文哲說，人不合作是各有堅持，若彼此出發點是「怎麼做對台灣最好」，就非常好辦。

話鋒一轉，柯文哲指如今國民黨的局面也很難看，「韓國瑜也是奇怪，得意忘形」。

柯文哲說，他作為台北市長，相當勤奮，連美日中都拜訪，「他（指韓國瑜）真的認為他可以做嗎？那個要準備好，不要開玩笑」。

他表示，自己走訪以色列、美、日、中，證明自己可以被所有人接受與信任，「這是一個很大的證明，不一定要跟人家惡言相向」，每個國家都有困難之處。

邱明玉也要求柯文哲對2020總統評分，若參選與否用1至10分來評分，會給幾分，柯文哲表示，「有參加就是1，沒參加就是0」。

外傳若郭台銘參選，他就不會選，柯文哲則沒把話說死，僅表示，「這也沒有四腳督的空間，是個動態的變化」。

不過，被問及批評蔡總統身邊人都貪污一事時，他重申，希望蔡總統能檢討反省，話鋒一轉，民進黨在高雄市去年選舉敗北，「有人為此負責嗎」，指民進黨治國不行，選舉一流。（編輯：方沛清）1080806