更多編輯台推薦新聞：
罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預
產經

罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
柯文哲創立台灣民眾黨
台北市長柯文哲選在8月6日他的60歲生日當天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，並指民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」。柯文哲被推舉為黨主席，會中也選出4名中央委員及5名中央評議委員。
柯文哲創立台灣民眾黨
新聞專題
柯文哲創立台灣民眾黨5/28

柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

最新更新：2019/08/06 19:11
台北市長柯文哲（左）6日下午在台北接受廣播節目專訪，適逢他生日，訪問結束後，製作單位也特別送上大壽桃替柯文哲慶生。中央社記者吳翊寧攝 108年8月6日
台北市長柯文哲（左）6日下午在台北接受廣播節目專訪，適逢他生日，訪問結束後，製作單位也特別送上大壽桃替柯文哲慶生。中央社記者吳翊寧攝 108年8月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作與否，各界關注，柯文哲今天說，雖然不是首選，但他與郭台銘是美、日、中都可接受的人，而高雄市長韓國瑜劍指2020總統，是得意忘形。

柯文哲中午出席創黨大會，獲推派為黨主席；下午接受POP Radio「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪，暢談自己組黨後的下一步以及是否與郭台銘合作，內容將於明天上午播出。

柯文哲表示，他與郭台銘的共通點，就是美國、日本、中國三方都能接受的人，而其他候選人最大的問題，就是未必美日中三方都可接受。不過，郭台銘的財產很多，若要參選，也要能夠說服人民。

被問及如何與郭台銘磨合彼此歧異時，柯文哲說，人不合作是各有堅持，若彼此出發點是「怎麼做對台灣最好」，就非常好辦。

話鋒一轉，柯文哲指如今國民黨的局面也很難看，「韓國瑜也是奇怪，得意忘形」。

柯文哲說，他作為台北市長，相當勤奮，連美日中都拜訪，「他（指韓國瑜）真的認為他可以做嗎？那個要準備好，不要開玩笑」。

他表示，自己走訪以色列、美、日、中，證明自己可以被所有人接受與信任，「這是一個很大的證明，不一定要跟人家惡言相向」，每個國家都有困難之處。

邱明玉也要求柯文哲對2020總統評分，若參選與否用1至10分來評分，會給幾分，柯文哲表示，「有參加就是1，沒參加就是0」。

外傳若郭台銘參選，他就不會選，柯文哲則沒把話說死，僅表示，「這也沒有四腳督的空間，是個動態的變化」。

不過，被問及批評蔡總統身邊人都貪污一事時，他重申，希望蔡總統能檢討反省，話鋒一轉，民進黨在高雄市去年選舉敗北，「有人為此負責嗎」，指民進黨治國不行，選舉一流。（編輯：方沛清）1080806

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報