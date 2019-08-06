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柯文哲籌組台灣民眾黨
台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，選在8月6日他的60歲生日當天舉行創黨大會。柯文哲坦言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，進軍國會是最大目標。
柯文哲籌組台灣民眾黨
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柯文哲籌組台灣民眾黨2/29

柯文哲：組黨要扛改變政治文化責任

最新更新：2019/08/06 13:24
台灣民眾黨創黨成立大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長柯文哲（中）到場後向大家揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月6日
台灣民眾黨創黨成立大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長柯文哲（中）到場後向大家揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　108年8月6日

（中央社記者梁珮綺、顧荃、陳怡璇台北6日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，他在今天舉行的創黨大會中被推舉為黨主席，他重申，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。

他說，台灣民主運動先驅蔣渭水在1920時代成立台灣民眾黨，有歷史意義，他所成立的台灣民眾黨則賦予新時代使命，「不同時空背景，相同的都是喚醒國人政治覺醒，改變政治文化」。

台灣民眾黨創黨大會中午在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲請假3小時出席，他在主持人高喊「台灣的選擇柯文哲、最好的選擇柯文哲、黨員的選擇柯文哲」聲音下走到自己的位置坐下。

柯文哲在章程宣讀後發表30分鐘演講，隨後由民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，並簽署創黨首份公文，現場也有多人祝福柯文哲「生日快樂」。

柯文哲表示，自己在2014年參與台北市長選舉時，提出的口號就是「改變台灣從首都開始，改變文化從首都開始」，重申自己當時到新港文教基金會時，在牆壁上寫下4個字「找回良心」，今年趁著大甲媽祖遶境時前往，則再補上「找回初衷」。

他說，政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已。

柯文哲說，多數人批評他沒有中心思想，對他而言，中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，讓人民過好一點的生活，現在的台灣是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。

他認為，藍綠兩黨以意識形態治國，導致整個台灣一直處於內耗與空轉，如總統蔡英文出訪卻爆出專機走私香菸，只是冰山一角，都不是正常國家該有的表現。

柯文哲說，民意、專業與價值政策決定三要素，而普世價值「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」在台灣的實現，就是他的台灣價值。

他重申，台灣民眾黨的成立，希望在藍綠之外有個選擇機會，「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，並確保每個在國會、在全台各地打拚的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

柯文哲表示，將謹守以「民意專業價值」做為政策決定原則，「清廉勤政愛民、做為執政自我要求，過去他4年半執政經驗裡，清廉勤政愛民的信念可以做到，能作為執政價值。（編輯：張銘坤）1080806

對於是否投身2020總統選舉，台北市長柯文哲6日受訪表示，「我本來就不是很想選」、「我從頭到尾都不是很想選」，認為民進黨從2017年世大運後就把他當假想敵。中央社記者梁珮綺攝　108年8月6日
對於是否投身2020總統選舉，台北市長柯文哲6日受訪表示，「我本來就不是很想選」、「我從頭到尾都不是很想選」，認為民進黨從2017年世大運後就把他當假想敵。中央社記者梁珮綺攝　108年8月6日
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