台灣民眾黨創黨幹部出爐 張益贍將退民進黨[影]

台灣民眾黨創黨成立大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長柯文哲（中）在大批媒體簇擁下進場，向大家揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

（中央社記者梁珮綺、顧荃台北6日電）台北市長柯文哲今天被推舉為台灣民眾黨黨主席，台北市文化基金會副執行長張益贍則為中央委員，張益贍說，他將主動退出民進黨，樂見新政黨的成長茁壯，打破兩極結構。

台灣民眾黨創黨大會中午在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲請假3小時出席，按照流程，12時10分宣讀章程，隨後柯文哲將發表30分鐘演講、由民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，並簽署創黨首份公文。

創黨大會上午先舉行會前會，推舉柯文哲為黨主席，張益贍、前威寶電信總經理周鐘麒、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男以及黃胤為任中央委員，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、市府顧問蔡壁如的秘書蔡易倫、賴俊銘、賴正龍、楊行昌為中央評議委員。

張益贍表示，將主動向民進黨提出退黨，「不製造黨的麻煩」，表示中央委員是下班後參與的職務，不領薪，所以不會有影響，他也表示，民進黨仍是好朋友，非常感謝過去支持了20幾年的民進黨。

至於為何要入台灣民眾黨，他說，憲政體制內的兩黨結構，無法容納台灣多元聲音，產生很多問題，連小黨也必須向大黨靠攏，才能有立委席次，願意支持新政黨成長茁壯，打破兩極結構。

他也引用陸劇「長安十二時辰」的台詞，指自己跟隨柯文哲5年多，當選擇的這條路分不清對錯的時候，就記得2個字：「不退」。

柯市府小內閣，包括北捷董事長李文宗、研考會主委余家哲、台北市政府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安等人也出席，李文宗表示，相挺高中同學；余家哲、劉奕霆與柯昱安說，支持柯文哲理念，所以入黨。

柯文哲父母柯承發、何瑞英也到場表達支持，何瑞英受訪時表示，兒子成立政黨較好，如果柯文哲要參選2020，將會支持，柯文哲相當認真，只要為台灣做事一切順其自然。（編輯：陳清芳）1080806

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，支持者到場申請入黨。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲的父母親也到場出席大會。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日