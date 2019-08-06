台灣民眾黨簡稱正名民眾黨 允許雙重黨籍

（中央社記者顧荃、梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨今天召開創黨大會，並通過黨章程，黨章中提到，對外關係上採取務實路線，以爭取台灣最大的生存空間，確保主體性。

在黨員規定部分，年齡滿16歲、具有中華民國國籍者可申請入黨，允許雙重黨籍，不收黨費。

台灣民眾黨創黨大會中午在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲請假3小時出席，會中宣讀稍早閉門會員大會通過的章程，隨後柯文哲發表30分鐘短講、由民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，並簽署創黨首份公文。

台灣民眾黨黨章共5章26條，黨章規定「台灣民眾黨」簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People's Party」，縮寫為「TPP」，以台灣為名，以民眾為本，實現黨的理念及綱領。

黨章中提到，台灣民眾黨為全國性政黨，主事務所設於台北市；台灣民眾黨宗旨為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營的台灣價值得以具體實現。

民眾黨黨章主張政府應秉持「民意、專業、價值」3項施政準則，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。

黨章中規定，民眾黨遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊；對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。（編輯：趙蔚蘭）1080806