柯文哲民眾黨創黨大會 場外抗議不斷

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市長柯文哲今天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，場外聚集台灣國與台聯抗議，還有前柯粉「音地大帝」舉行拋棄柯文哲周邊活動，其中台灣國辦公室主任陳峻涵意圖衝入會場被擋。

柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，場外有台灣團結聯盟與台灣國抗議，其中陳峻涵看見柯文哲抵達會場想衝上前，與警方產生推擠，最後還是被擋。

陳峻涵表示，台灣民眾黨是蔣渭水號召台灣人民抵抗日本高壓統治，柯文哲卻用「兩岸一家親」呼應中共領導人習近平的「共築中國夢」，是在消費蔣渭水、侮辱「台灣民眾黨」之名。

台灣團結聯盟則呼籲柯文哲簽署「要選總統，先辭市長」切結書，並抨擊柯文哲指總統蔡英文身邊的人都貪汙、但柯文哲任內的大巨蛋案、五大弊案、密會趙藤雄等事也沒交代清楚，「若已無心市政欲搶大位，建請辭去市長讓市民重選，還政於民。」

前柯粉、網路名人「音地大帝」則發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，他表示「經過一段漫長的惺惺作態，柯文哲總算不顧市長任期還有三年半的責任，忍不住要宣布組黨選總統囉。」

音地大帝當場撕毀柯文哲「白色的力量」等書並扔進垃圾袋。音地大帝透露，還有柯粉轉柯黑的民眾丟出帽子、旗幟、背心、菜瓜布等周邊，但因為不願曝光，所以請他代為銷毀。（編輯：張銘坤）1080806