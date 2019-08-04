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柯文哲談組黨 自稱會用便宜方式運作

最新更新：2019/08/04 11:11
台北市長柯文哲（右）4日到板橋天德宮參拜，他說，他終於摸索出一套不用很花錢的選舉方式，組黨後還是會用便宜方式運作，若模式能成功，台灣政治才有改善可能。中央社記者梁珮綺攝　108年8月4日
台北市長柯文哲（右）4日到板橋天德宮參拜，他說，他終於摸索出一套不用很花錢的選舉方式，組黨後還是會用便宜方式運作，若模式能成功，台灣政治才有改善可能。中央社記者梁珮綺攝　108年8月4日

（中央社記者梁珮綺新北4日電）台北市長柯文哲6日將召開台灣民眾黨創黨大會，他今天說，最驕傲的地方是「我們終於摸索出一套不用很花錢的選舉方式」，組黨後還是會用便宜方式去運作。

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利，與柯文哲合作傳言甚囂塵上，郭辦也證實2人已通過電話，郭台銘不會出席創黨大會，但會送花籃。

柯文哲上午到板橋天德宮參拜，有媒體詢問是否邀郭台銘入黨，他說，歷史總是偶然，自己是與幕僚在吃便當時討論到要不要登記組黨，「沒有說要邀請誰來入黨，以後再講」。

對於郭台銘是否會提供金援，柯文哲說，這是他最驕傲之處，「我們終於摸索出一套不用很花錢的選舉方式」，指國民黨與民進黨已為選舉開始調錢，大的樁腳要談錢，他聽到的都是幾億幾億元。

他說，他只花50萬元，就打到現在，慢慢要改善台灣政治文化，在台灣建立一種不用花錢的選舉，「一個總統大選都要花幾十億的話，台灣不會變好」，指自己組黨，還是會用便宜方式運作，若模式能成功，台灣政治才有改善可能。

被問及在2020選舉中，力拱郭台銘當選後，其將瞄準2024，柯文哲說，他看過許多生離死別，這些話是聽聽就算，該怎麼做就怎麼做，「如果每個人都把名利擺這麼重，台灣未來不會更好」。

另外，香港反送中愈演愈烈，柯文哲說，中國高層應要有能力反省歷史，看看台灣發生過的事及六四發生過的事，「如何處理香港，頭腦要清楚」，認為可參考台灣過去發展，而一個強大的台灣，可給香港最大保障與支援。

他說，中國經濟發展相當了不起，但與政治的落差不可能永遠都這麼大，「一定會出問題」，經濟與政治間要求取一個可被接受的平衡。（編輯：張銘坤）1080804

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