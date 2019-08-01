柯文哲組黨進軍國會 國民黨：防範柯挖牆腳

（中央社記者王承中、劉冠廷台北1日電）台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」進軍立法院，國民黨內人士今天表示，要特別注意黨內可能出走人士的動向，也要想辦法拉抬高雄市長韓國瑜選情，產生西瓜效應，減少柯挖牆角的機會。

柯文哲籌組台灣民眾黨，他今天表示，希望以人為本，盼在藍綠外有選擇機會，進軍國會是一個目標。對於選不選總統，他說，9月17日是登記期限最後一天，若沒登記就代表不選。

柯文哲拋出和郭台銘合作，藍營則呼籲黨內盡速整合。永齡基金會執行長劉宥彤今天接受網路媒體專訪時表示，國民黨如果有意整合，絕對不是給一個官位就叫做整合；前鴻海董事長郭台銘不需要官位。重點是郭台銘有意為國家、為黨貢獻，國民黨必須要講出一個郭台銘認可的方向。

劉宥彤說，她相信，若是郭台銘要與柯文哲會面，會面前也會先跟國民黨溝通，但前提是郭台銘心中的疑慮必須解決。郭台銘念茲在茲就是國民黨要把路線、方向跟台灣人民報告清楚，找回有承擔的國民黨。

對此，國民黨發言人歐陽龍指出，不管是黨內人士還是高雄市長韓國瑜，都一定會盡最大的努力、誠意去獲得郭台銘的認同，並落實郭台銘的理念。至於是否有聯繫上郭台銘，歐陽龍僅表示，國民黨與郭台銘的聯繫一直沒有斷，一定會盡所有的努力。

歐陽龍受訪時表示，台灣是民主社會，柯文哲有組黨權利，不管是要提名區域立委、不分區立委，還是要參選總統，國民黨都予以尊重，且黨內很早就判斷柯文哲會有相關的動作，不然不會將柯文哲列入黨內總統初選的對比民調中，所以對於柯文哲組黨，國民黨不會感到太意外。

對於柯文哲將組黨進軍國會，國民黨黨務人士表示，柯文哲今天召開記者會時，日前退出國民黨的台北市議員鍾小平及無黨籍議員徐立信坐在柯文哲兩旁，未來要特別注意黨內可能出走人士的動向，以目前立委的選制，即便這些人選不上，但也會瓜分國民黨票源，甚至拉掉原本可能當選的參選人。

不具名的中常委指出，面對黨內可能的游離人士，黨中央除了要雙管齊下祭出安撫及黨紀處分的「蘿蔔與棒子」策略外，也要想辦法讓高雄市長韓國瑜的選情往上衝，營造全面重返執政的態勢，藉此產生西瓜偎大邊效應，降低柯文哲挖國民黨牆角的機會，減少對立委選情可能的衝擊。

新任國民黨政策會執行長的曾銘宗表示，柯文哲要組黨的消息，半年前就有所耳聞。他認為，柯文哲會吸引年輕選票，雖說在台北市等六都都會區對民進黨、時代力量的殺傷力很大，但也會衝擊國民黨的立委選情，國民黨一定要強化青年政策。

曾銘宗指出，面對這樣的趨勢，第九屆立法院最後一個會期，國民黨立法院黨團將結合國民黨智庫、國民黨政策會，轉化成2020大選的輔選平台。

前新北市長朱立倫則表示，柯文哲到底是結合總統還是單獨搶攻國會，只提名不分區還是結合區域，這些都要重新評估，大家用柯文哲的聲望直接連結票數，言之過早。

國民黨立委柯志恩說，立委補選就可看出柯文哲的光環已漸漸失去作用，柯文哲組黨是希望有意參選立委的人往他身邊靠，但現在一軍都在藍綠陣營；柯文哲可能會去找刺客或是黑馬，就看是否會讓人一新耳目。

國民黨立委李彥秀表示，柯文哲知道選總統並不如想像中輕鬆以及篤定，但是在國會席次有斬獲，對現階段的柯文哲來說，應該不成問題。柯文哲的思考很簡單，沒有國會席次，就沒有中央議題的發聲權，沒有參與選戰，就沒有媒體的話語權。（編輯：楊凱翔）1080801