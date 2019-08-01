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柯文哲籌組台灣民眾黨
台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，選在8月6日他的60歲生日當天舉行創黨大會。柯文哲坦言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，進軍國會是最大目標。
柯文哲籌組台灣民眾黨
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柯文哲籌組台灣民眾黨6/25

柯文哲組黨瞄準國會 不分區著重社福與教育

最新更新：2019/08/01 17:03

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，不一定參選總統，但目標是挺進國會，力拚10席區域與不分區立委，要成為藍綠外的另一個選擇，柯文哲幕僚表示，不分區會著重社福、教育等領域。

柯文哲上午說明組黨理念，坦言進軍國會是目標，「而個人選不選總統，不重要，到底怎麼做，台灣會更好？」重申自己9月上旬會做決定，9月17日登記截止日前若沒登記，就不會選。

至於立委可能人選，柯文哲坦言「根本沒有名單」，剛要找人而已。

柯文哲幕僚表示，組黨消息剛曝光，6日要召開創黨大會，目前確實還沒進行到人選這一塊，不過，不分區立委將邀集各方專業人士，包含社福、環保、勞工、教育、文化等，會著眼於社福與教育等領域。

幕僚說，有討論過是否延攬台北市勞動局長賴香伶、柯文哲子弟兵前社會局長許立民任不分區立委，理由是賴香伶為勞權付出，形象良好；許立民具醫師背景，在局長任內推動老人福利相關政策，是柯文哲的左右手。

區域立委部分，北市府副發言人黃瀞瑩、前觀傳局長陳思宇都是可能人選。黃瀞瑩說，對未來樂觀其成；陳思宇表示，台灣民眾黨走中間路線，愛台不反中，並指「對的人放在對的位置上」，沒有什麼不可能。

賴香伶告訴中央社記者，她昨天看電視才知道柯文哲要組黨，是否入黨以及擔任不分區立委，她說，以自己擔任勞動局長而言，主要是就勞工事務提供專業意見，目前會專心處理該處理的問題。

她說，無論是從事社運或政治工作，都要審慎思考。（編輯：李亨山）1080801

地機族
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