台灣民眾黨衝擊時力 邱顯智表態：不支持柯文哲

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、趙麗妍台北1日電）台北市長柯文哲組黨瞄準國會席次，時代力量被認為受傷最深，黨主席邱顯智今天表態不支持柯文哲。時力立委洪慈庸也說，若柯文哲此舉導致高雄市長韓國瑜當選總統，「他對得起蔣渭水嗎？」

時力過去和柯文哲維持不錯的關係，但去年九合一選舉，內部對是否挺柯意見不一；而面對2020大選，被視為挺柯的多位時力市議員，發起支持總統蔡英文，如今柯文哲組黨，並將投入立委選舉，雙方競合備受關注。

時力上午舉行臨時決策委員會，林昶佐在會後宣布即刻退出時代力量，將以無黨籍身分參選中正萬華立委，並支持總統蔡英文連任。

媒體詢問是否會加入民進黨或柯文哲所組的政黨，林昶佐說，目前沒有考慮加入。

林昶佐說，他不知道支持蔡總統捍衛國家主權，但也嚴格監督施政，這有什麼不能說的。但黨內部分人士跟他說，因為還要再民調，因為時力有些支持者是柯粉；這就是他與黨中央在這題目上無法繼續談下去的原因，他當然也不可能去加入柯文哲組的政黨。

邱顯智下午舉行記者會表示，捍衛本土政權、拒絕親中政黨，是時力創黨以來堅持的路線。5年前他參與創黨，這樣的路線始終不變，時力在2020重要任務是要讓本土政治力量極大化，至於如何因應最近變局、達成目標，具體策略作法需要擴大集思廣益。

對於柯文哲組黨，邱顯智說時力不支持其兩岸立場，因此不會支持柯文哲。

時力立法委員洪慈庸下午在台中市大雅區服務處舉行記者會表示，柯文哲走的方向與策略不只影響時力，可能影響更多本土立委席次。她還是要問柯文哲，這樣的策略真是為台灣好嗎，是為個人還是為台灣。

她表示，如果柯文哲執見，導致中國國民黨總統參選人韓國瑜當選，「他對得起蔣渭水嗎？」

柯文哲籌組「台灣民眾黨」，外傳可能吸納時力立委黃國昌，黃國昌受訪指出，對於年輕人來說，重要的是所選擇的人才跟價值，柯文哲有個人的魅力，但組黨就不是只有柯文哲一個人的事，未來應該要檢驗柯文哲組黨提出的人才與具體政策，他自己也用同樣的標準在檢驗自己。（編輯：蘇志宗）1080801