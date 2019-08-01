台灣民眾黨名易混淆 蔣渭水基金會盼尊重歷史

（中央社記者梁珮綺、鄭景雯台北1日電）台北市長柯文哲追隨台灣民主運動先驅蔣渭水，籌組台灣民眾黨，認為有新時代意義。不過，蔣渭水文化基金會今天聲明指出，黨名易造成混淆，盼柯文哲斟酌，以示對歷史與蔣渭水的尊重。

蔣渭水孫子、蔣渭水基金會執行長蔣朝根以基金會名義發出聲明指出，民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，認同蔣渭水精神與理念者，基金會予以尊重，只是須真正具備蔣渭水無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅作為提升形象的標竿。

柯文哲相當景仰蔣渭水，多次說自己是繼承蔣渭水理念，要用文化改變社會，崇尚蔣渭水平日行醫、抽出時間到處演講的生活模式。不過，籌組同樣名為「台灣民眾黨」的政黨，蔣渭水的後代蔣理容與鍾法藍都透過臉書表達不滿。

蔣理容認為，柯文哲組黨只是為了參選總統，但也是個檢驗中心思想、價值觀的好時機。鍾法藍認為，日治時期，台灣知識分子反日是必然，如今，反中是社會良心的基本態度，同理，蔣渭水在今日也會反中，要柯文哲「少來攀親帶故」。

柯文哲說，籌組台灣民眾黨理念是「以台灣為名、民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾」，盼在藍綠外有另外一個機會。

不過，蔣渭水文化基金會聲明指出，柯文哲要籌組的台灣民眾黨，名稱與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，請柯文哲再加斟酌，以示對歷史及蔣渭水的尊重。

聲明指出，文化使人凝聚，政治使人分裂，盼各界能文化凌駕政治，也是蔣渭水最重要的核心價值。

聲明表示，個人有組黨的自由，家屬有其個人言論的自由，基金會都予以尊重。（編輯：唐聲揚）1080801