柯文哲組黨 郭台銘幕僚：蔡壁如昨晚電話告知

（中央社記者游凱翔台北1日電）台北市長柯文哲組黨，外界推測可能與前鴻海董事長郭台銘合作。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，郭台銘目前並沒有進一步參選打算，不需要特別交代海外資金，若未來有任何打算，所有的事情都會依法辦理。

台北市長柯文哲今天宣布籌組台灣民眾黨，以進軍國會為目標，外界關注是否和郭台銘合作，角逐總統大選。

劉宥彤上午接受廣播電台POP Radio專訪前，被媒體問到柯文哲是否可能在8月中與郭台銘會面。劉宥彤表示，目前仍未收到會面通知，但台北市政府市政顧問蔡壁如昨天深夜有致電給她，提到柯文哲籌組政黨的事情，並表示雙方陣營都會保持聯繫。

針對柯文哲曾經質疑，郭台銘在中國擁有上百名員工及海外資產，如何成為一名秉公的總統。劉宥彤指出，郭台銘在初選第一件事就是請辭鴻海董事長，郭台銘厲害的地方在於明白中國、台灣與世界的槓桿該怎麼平衡，這也是他經商後經驗的累積，因此才在這幾個月中能得到民眾支持。

但劉宥彤說，郭台銘目前並沒有進一步參選打算，截至目前也止也都沒有這方面的動作，因此不需要特別交代海外資金，若未來有任何打算，所有的事情都會依法辦理。

劉宥彤也說，郭台銘昨天回國後，晚間曾與幕僚對談約20分鐘的時間，但內容為郭台銘去歐洲、日本參訪的狀況；對柯文哲組黨的反應，郭台銘僅表示每個人都可以組黨，並未特別表達意見。

至於郭台銘是否可能脫黨參選甚至與柯文哲結盟。劉宥彤，這些都不是郭台銘主觀意識，目前真的尚未提到這些，只要郭台銘沒有做出決定，這些消息純屬臆測。

媒體追問，台灣民眾黨的成立大會，郭台銘是否出席。劉宥彤表示，目前尚未收到邀請函。（編輯：黃瑞弘）1080801