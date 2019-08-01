柯文哲將組黨 蔣理容：懷疑台灣利益是否優先

（中央社記者鄭景雯台北1日電）台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」，預計在6日成立組黨大會，蔣渭水的後代蔣理容今天說，柯文哲抓了蔣渭水這3個字當成外衣，她懷疑「台灣利益」或「台灣民眾」是否優先。

台北市長柯文哲將在8月6日成立「台灣民眾黨」，這個新政黨的名字，不但沿用了日治時代台灣首個政黨「台灣民眾黨」的名稱，當時「台灣民眾黨」創辦人之一的蔣渭水，逝世日期即是8月5日，柯文哲的決定有其特殊意義。

蔣渭水的姪孫女蔣理容，今天接受中央社電訪時表示，她雖然是蔣渭水後代，也是從史料中認識蔣渭水，但蔣渭水畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是「為眾人而非為個人」，如果有人選擇在蔣渭水的逝世紀念日創立一個新政黨，她懷疑這個黨是否會以「台灣利益」或「台灣民眾」為優先。

蔣理容認為，柯文哲組黨的目的是為了選總統，「只是很不幸地，他是一個醫生，他抓了也是醫生的『蔣渭水』這三個字當作外衣。」

不過，蔣理容也認為這是一個好時機，可以檢驗柯文哲的黨綱是什麼，或者只是柯文哲往自己臉上貼金，暴露他和蔣渭水天差地遠。

蔣理容表示，她在臉書上的發言，並不是要「黑柯」，而是認為「研究歷史要講證據，不是大家嘴巴上亂講就好」。她希望外界藉這個機會，重新認識蔣渭水成立「台灣文化協會」的1920年代，「我沒資格說柯文哲是消費，但應該要攤開歷史來看」。

蔣理容說，蔣渭水的名言不是只有「同胞須團結、團結真有力」，「他更如暮鼓晨鐘的一句話是『台灣是台灣人的台灣』，自命為蔣渭水的傳人，一定很服膺這句話。」（編輯：屈享平）1080801