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柯文哲籌組台灣民眾黨
台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，選在8月6日他的60歲生日當天舉行創黨大會。柯文哲坦言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，進軍國會是最大目標。
柯文哲籌組台灣民眾黨
新聞專題
柯文哲籌組台灣民眾黨4/20

王金平：與柯文哲無聯繫 不會參與台灣民眾黨運作

最新更新：2019/08/01 15:11
前立法院長王金平（前左）1日到新北市竹圍參加法會活動，被問及台北市長柯文哲將組台灣民眾黨一事時強調，他是國民黨人，不會參與台灣民眾黨運作。中央社記者葉臻攝　108年8月1日
前立法院長王金平（前左）1日到新北市竹圍參加法會活動，被問及台北市長柯文哲將組台灣民眾黨一事時強調，他是國民黨人，不會參與台灣民眾黨運作。中央社記者葉臻攝　108年8月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）前立法院長王金平今天上午到新北市竹圍參加法會活動，他被問及台北市長柯文哲將組台灣民眾黨一事時強調，他是國民黨人，不會參與台灣民眾黨運作。

108年全民祈福百年安康淡水河河祭路祭大法會今天上午在竹圍舉行，新北市長侯友宜與前立法院長王金平一前一後抵達現場，肩並肩同台致詞。前新北市長朱立倫則是最早到場，在侯友宜、王金平抵達前即離開，並未與兩人碰面。

王金平接受聯訪時表示，在初選之後都沒有跟郭台銘做過任何的聯繫，被問及未來和郭台銘、柯文哲合作的可能，則表示未來的事現在都還未可知。被問及是否脫黨參選，則強調「沒有這回事，沒有脫黨的事情」。

被問及9月是否有機會發動總統連署，王金平表示，已經有很多人幫他連署了，「不是我發動的，都是自動自發地來連署」，應該也已經完成很多的連署了。

王金平也表示，還沒有和柯文哲聯繫過，他也強調自己是國民黨人，不會參與台民黨的運作。

侯友宜受訪時表示，對柯文哲組黨表示尊重，現在整個狀況看起來還是一場混亂，現在還是以市政行程為主。

被問及柯文哲組黨後將進軍國會，朱立倫表示，此舉是否會衝擊國民黨席次仍要再評估，用柯文哲聲望連結票數，「言之過早」，如果要組台灣的第三勢力，總要左批民進黨、右批國民黨，「這個都還要再觀察」。

被問及郭柯配的可能性，朱立倫也表示，初選結束雖然裂痕大，但相信多花點耐性、時間能將他撫平，相信郭台銘熱愛中華民國、熱愛國民黨，不會脫黨。（編輯：李錫璋）1080801

108年全民祈福百年安康淡水河河祭路祭大法會1日上午在竹圍舉行，新北市長侯友宜（右）與前立法院長王金平（左）一前一後抵達現場，肩並肩同台致詞。中央社記者葉臻攝　108年8月1日
108年全民祈福百年安康淡水河河祭路祭大法會1日上午在竹圍舉行，新北市長侯友宜（右）與前立法院長王金平（左）一前一後抵達現場，肩並肩同台致詞。中央社記者葉臻攝　108年8月1日
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