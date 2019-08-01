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柯文哲籌組台灣民眾黨
台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，選在8月6日他的60歲生日當天舉行創黨大會。柯文哲坦言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，進軍國會是最大目標。
柯文哲籌組台灣民眾黨
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柯文哲籌組台灣民眾黨7/20

柯文哲組黨 蔡總統籲對外團結保護台灣主權民主

最新更新：2019/08/01 15:03
總統蔡英文1日（圖）在總統府敞廳發表談話，對於台北市長柯文哲籌組政黨一事表示，她的責任就是集結最大的支持，不論台灣派或中華民國派，大家團結在一起共同守護台灣民主與主權。中央社記者徐肇昌攝 108年8月1日
總統蔡英文1日（圖）在總統府敞廳發表談話，對於台北市長柯文哲籌組政黨一事表示，她的責任就是集結最大的支持，不論台灣派或中華民國派，大家團結在一起共同守護台灣民主與主權。中央社記者徐肇昌攝 108年8月1日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天對於台北市長柯文哲籌組政黨一事表示，她的責任就是集結最大的支持，不論台灣派或中華民國派，大家團結在一起共同守護台灣民主與主權，政治人物的責任就在這裡，作為總統更有這樣的責任。

台北市長柯文哲今天宣佈籌組台灣民眾黨，以進軍國會為目標。

總統上午接見「中華民國第59屆全國中小學科學展覽會師生」後，在總統府敞廳發表談話、接受媒體提問有關柯文哲組黨是否衝擊民進黨選情，做了以上表示。

總統表示，台灣的民主是台灣最大資產，也是兩岸最大差別所在，良性競爭可讓民主更深化、更貼進民意，民主的多元發展，必須共同支持。

總統進一步說，今年中國提出一國兩制台灣方案之後，她一再強調台灣的民主不能交換、中華民國主權不能讓渡，這是大家一貫的堅持。

總統並呼籲所有政黨與政治人物「我們內部是競爭，對外必須團結一致保護台灣的主權與民主」。不管是台灣派或中華民國派，只要支持台灣是中華民國、支持民主與自由，大家都應該要團結起來共同守護民主自由。

記者追問柯文哲組黨是否衝擊2020選情，總統重申，她的責任就是集結最大的支持，不論台灣派或中華民國派，大家團結在一起共同守護台灣民主與台灣主權，政治人物的責任就在這裡，作為總統更是有這樣的責任。（編輯：黃瑞弘）1080801

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