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柯文哲籌組台灣民眾黨
台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，選在8月6日他的60歲生日當天舉行創黨大會。柯文哲坦言，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，進軍國會是最大目標。
柯文哲籌組台灣民眾黨
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柯文哲籌組台灣民眾黨3/25

柯文哲組台民黨 民進黨：應尊重這段歷史

最新更新：2019/08/01 21:02

（中央社記者葉素萍台北1日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，民進黨今天說，尊重人民組黨的自由與權利，但要拿蔣渭水創辦的台灣民眾黨名稱進行政治活動，應尊重這段歷史。

對於柯文哲組黨一事，民主進步黨發言人李問今天表示，憲法上保障人民組黨的自由與權利，民進黨予以百分之百的尊重。

民進黨說，至於名稱要叫郭台銘黨或柯文哲黨雖屬個人自由，但蔣渭水創辦的台灣民眾黨，乘載台灣人民共同的歷史記憶，也是台灣人共同的歷史資產，「如果現在要拿這個名稱進行政治活動，應該尊重這段歷史。」

此外，民進黨說，國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨「貪汙、腐敗、低效率、挑撥兩岸關係」，但韓國瑜把高雄當作政治跳板，不到1年的時間，就要背棄對高雄市民的承諾。另外，自稱失業17年的庶民，財產存款為何能暴增到新台幣4559萬元，且擁有豪華農舍，似乎才是貪汙、腐敗、愛權力的寫照。

李問指出，中國人民被禁止來台自由行，是因中共企圖以觀光干擾台灣選舉，片面禁止中國人民來台自由行。韓國瑜是否先向中共提出抗議，而不是倒果為因，汙衊民進黨政府為台灣觀光的努力。（編輯：張良知）1080801

地機族
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