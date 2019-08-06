台灣民眾黨創立簡稱民眾黨 推柯文哲任黨主席[影]

台北市長柯文哲（中）6日召開台灣民眾黨創黨大會，他重申，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

（中央社記者梁珮綺、顧荃、陳怡璇台北6日電）台灣民眾黨創黨大會今天舉行，並通過黨章程，簡稱民眾黨，英譯為Taiwan People’s Party，縮寫為TPP，台北市長柯文哲被推舉為黨主席。

創黨大會中午在台大醫院國際會議中心201會議室舉行，111名創黨黨員中，共有72人出席，推舉柯文哲為黨主席，柯文哲父母柯承發與何瑞英、恩師朱樹勳、前民國黨主席徐欣瑩、鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡教育基金會執行長劉宥彤皆出席。

郭台銘、國民黨立委王金平也送上祝賀花籃，令3人的合作更增添想像空間。

劉宥彤受訪時表示，以個人身分前來給予祝福，因為跟市府顧問蔡壁如通過電話，認為雙方都想為年輕人服務、理念相近，所以來看看。並表示有跟郭台銘之子、永齡基金會董事長郭守正說要來、沒跟郭台銘說。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤（前左3）出席，她表示因為民眾黨理念跟永齡接近，以個人身分給予祝福。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

柯文哲中午在眾人包圍下步入大會會場，主持人則高喊「台灣的選擇柯文哲，最好的選擇柯文哲，黨員的選擇柯文哲」，氣氛熱鬧。

不過，與此同時，場外聚集台灣國與台聯抗議，還有前柯粉「音地大帝」舉行拋棄柯文哲周邊商品活動，其中台灣國辦公室主任陳峻涵看見柯文哲抵達，意圖衝入會場，與警方發生推擠。

陳峻涵表示，柯文哲用「台灣民眾黨」是在消費蔣渭水，台灣團結聯盟則呼籲柯文哲簽署「要選總統，先辭市長」切結書。

除選出黨主席，創黨大會也選出4名中央委員及5名中央評議委員，中央委員分別為文化基金會副執行長張益贍、前威寶電信總經理周鐘麒、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男以及黃胤為；中評委則為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、市府顧問蔡壁如的秘書蔡易倫、賴俊銘、賴正龍、楊行昌。

攤開111名創黨會員名單，見多名市府官員，包括蔡壁如、北捷董事長李文宗、研考會主委余家哲、市府秘書長張哲揚、交通局長陳學台等人。

而張益贍也表示，他將主動退出民進黨，「不製造黨的麻煩」。

影片來源：中央社

柯文哲致詞時重申，台灣因意識形態引發的政黨惡鬥及政治利益導向的政黨政治，造成台灣長期內耗空轉，此刻正面臨台灣國家發展的困境，籌組政黨，就是扛起改變政治文化的責任。

他說，政治要落實在人民的每一天，有人批評他沒中心思想，「我的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉。我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活」。

柯文哲表示，今年自己走訪以色列、美國、日本、中國，讓他對如今的台灣有更多感慨，「桃園機場第三航廈一再流標，只是一個例子。總統出訪夾帶一萬條香菸走私也只是冰山之一角，這都不是一個正常國家應該有的現象」。

他說，普世價值「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」在台灣的實現，就是他堅信的台灣價值，其中，民主自由是台灣價值的核心。

柯文哲說，國家之力量在於國民全體，在於制度健全，在於文化高尚。「清廉、勤政本來只是政府的基本條件，結果在今天的台灣卻變成難得之事」，他認為，必須先處理最基本的「國家治理」問題，重新建立人民對政府的信任，也只有廉能的政府才能凸顯台灣在世界的價值。

民眾黨黨章指出，黨將遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。

宗旨為台灣的整體利益及民眾的最大福祉，並確認民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營之台灣價值得以具體實現，主張政府應秉持「民意、專業、價值」三項施政準則，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。（編輯：張銘坤）1080806

台灣民眾黨創黨大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，在會前籌備會中選出台北市長柯文哲（前右）擔任首任黨主席，柯文哲會後以主席身分向到場的支持者致意。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日在台大醫院國際會議中心舉行，柯文哲的父母親也到場出席大會。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

台北市長柯文哲6日上午在台大醫院國際會議中心召開台灣民眾黨創黨大會，鴻海集團創辦人郭台銘致贈花籃祝賀。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日