柯文哲組黨 韓國瑜：盼闡述政黨理念並實踐

（中央社記者王淑芬高雄6日電）台北市長柯文哲今天舉辦台灣民眾黨創黨大會。高雄市長韓國瑜除了祝福，也盼柯闡述政黨理念並實踐，對台灣民主政治發展會是一件好事。

媒體於市政會議後詢問「柯文哲成立台灣民眾黨，還對外表示，勿將自己當做是總統大選的假想敵」，韓國瑜受訪做上述的回應。

韓國瑜說，柯文哲成立台灣民眾黨，為台灣整個民主政治增加新的動能及新的元素。如果柯能夠把他成立政黨的理念、理想闡述的更清楚，並去實踐，對台灣民主政治發展，一定是一件好的事，希望更多優秀、優質、有理念的政治人物能投入台灣的民主政治。

韓國瑜指出，3年多來，有心人認真的看台灣民主政治，真的倒退一塌糊塗。蔡總統執政3年，台灣民主正在倒退30年，可以看到太多不公、不義的事情；柯願意投入創立政黨予以祝福，希望他能夠讓台灣的民主政治走向更好、更真、完善更美的境界。

媒體同時詢問，柯公開表示，「蔡總統旁邊的人都貪污」問韓國瑜的看法。他說，柯指控蔡總統旁邊每一個都貪污，就是非常嚴重的說法，並表示「首都市長指控總統旁邊每一個都貪污是何等嚴重、多麼可怕的事情」；蔡總統反駁「抹黑別人不會讓自己更乾淨」。

韓國瑜指出，蔡總統應仔細思考，為什麼柯講這麼嚴厲的話。今天柯的說法是赤裸裸的，「這個將來會登錄歷史記載，一個總統不會用人，用的人都是貪官污吏，是多麼的可怕」，對台灣的民主政治和清廉政治帶來傷害，籲蔡總統要檢討並思考用人政策是不是大大出現問題。（編輯：黃世雅）1080806