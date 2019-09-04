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柯文哲創立台灣民眾黨
台北市長柯文哲選在8月6日他的60歲生日當天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，並指民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」。柯文哲被推舉為黨主席，會中也選出4名中央委員及5名中央評議委員。
柯文哲創立台灣民眾黨
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柯文哲創立台灣民眾黨1/32

柯文哲：不分區立委會有1至2名市府局處首長

最新更新：2019/09/04 13:05

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，擬推派副發言人黃瀞瑩參選第一選區立委，但黃意願不高；柯文哲今天說，一切順其自然，而不分區立委部分，會有1至2名是市府局處首長。

台北市副秘書長陳志銘、勞動局長賴香伶以及產發局長林崇傑被點名，可能列為民眾黨不分區立委名單，柯文哲則說，「不會啦！不會那麼多，1、2個一定有」，強調還是會向社會徵才。

媒體追問是「哪1、2個」時，柯文哲說，「到時候再跟你講」。

柯文哲上午出席台北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程動土祈福典禮，典禮開始前接受媒體訪問時，做上述表示。

雖然黃瀞瑩參選立委的意願不高，不過，她開始到地方跑行程，8月30日先與市府顧問蔡壁如到龍山寺參拜，今天清晨則到關渡宮，明晚將到天母三玉宮參拜，被視為替選舉備戰。

被問及如何說服黃參選時，柯文哲說，順其自然就好；對於蔡壁如「提10席區域立委沒問題，已有2倍人選」的說法，他說，看到名單再說，「是一個動態過程，一定有加入、有退出，還在調整階段」。

外傳民眾黨與補教名師呂捷接觸，要延攬其為不分區立委，柯文哲說，過程中一定會接觸很多不同的人，只是聊聊而已。（編輯：李亨山）1080904

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