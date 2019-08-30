藍委拋韓朱配 朱立倫：成功不必在我但一定有我

前新北市長朱立倫（前右）30日未正面回應「韓朱配」副手議題，但他表示「成功不必在我，但成功一定有我」，並呼籲大家應以大局為重。圖為高雄市長韓國瑜（前左）7月15日在國民黨總統初選民調勝出後拜會朱立倫。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨立委江啟臣昨天拋出「韓朱配」想法，前新北市長朱立倫今天在臉書發文，未正面回應副手議題，但他說，「成功不必在我，但成功一定有我」，並呼籲大家應以大局為重。

國民黨總統參選人韓國瑜副手人選未定，江啟臣昨天拋出「韓朱配」想法，若韓、朱能並肩作戰，對基層支持者來說，有振奮效果，也讓國民黨的團隊真正進入備戰狀態。

朱立倫辦公室昨天表示不回應；朱立倫今天在臉書發文說，近日國民黨似乎遭遇空前亂流，紛擾還未結束，他在赴美期間，很多美國好朋友、幾乎所有僑界朋友都在問「國民黨會不會團結？」下一句接著焦急的問「國民黨會不會分裂？」

朱立倫說，民進黨初選結束，可以像3秒膠立即團結整隊，鞏固選戰布局，但國民黨直到現在還在談整合。

他指出，昨天農曆7月結束，鬼門已關，希望一切也能回歸正常，大家都能以大局為重。一個半月前他曾提的，如今要再重述一次，也許沒有新意，卻是肺腑之言：「成功不必在我，但成功一定有我。大家莫忘初衷，團結才能勝利！」（編輯：黃國倫）1080830