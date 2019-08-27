藍委挺韓不挺郭 藍委：若分裂淪為拚第2名

（中央社記者范正祥、劉冠廷台北27日電）鴻海創辦人郭台銘是否參選總統備受關注。對此，國民黨立委挺高雄市長韓國瑜、不支持郭台銘參選。國民黨立委陳學聖說，如果分裂，不論韓或郭，都只能淪為拚第2名，而讓競選對手、總統蔡英文得利。

陳學聖表示，希望郭台銘能夠接受國民黨總統初選結果，支持韓國瑜參選總統。如果郭台銘決定選總統，那麼最後的結果就會是「郭台銘結束了，國民黨也結束了，2020年總統大選，韓、郭都可以鳴金收兵了」，因為終局只能淪為拚第2名。

他說，韓國瑜與郭台銘旗鼓相當，「棄保都難」。過去實例，像是1994年台北市長選舉，趙少康、黃大洲、陳水扁競爭，以及2000年總統大選，連戰、宋楚瑜、陳水扁競爭，在在都顯示藍營如果分裂，最後只能拚第2名和第3名，與勝選無緣。

陳學聖指出，如果郭台銘不出來選總統，2020年總統大選最後一定會藍綠歸隊。他呼籲，如果真要有第三組出來競選總統，「請台北市長柯文哲自己出來參選」。

國民黨立委林德福認為，韓國瑜聲勢沒有減弱，他質疑，是被操作希望營造多組參選，以便讓蔡總統連任機率大。但這種操作反而會激化深藍團結，力挺韓國瑜。

他呼籲，郭台銘既然篤信關公，關公是講信與重義，郭台銘既然參加了國民黨總統初選，就應該接受初選結果。如果還要選總統，「別人怎麼看郭台銘這個人」。

林德福強調，國民黨全體立委都是唯一支持韓國瑜選總統，不會有第二個人選。就算郭台銘參選總統，國民黨立委也不會支持郭台銘，絕對不可能出現棄保現象。

國民黨立委陳玉珍指出，許多「知識藍」和「經濟藍」支持郭台銘選總統，這的確令藍軍基層支持者擔心如果郭台銘選總統，會衝擊韓國瑜選情，讓蔡英文得利。她說，希望黨主席吳敦義和郭、韓好好坐下來談，大家都是一家人，團結爭取勝選。

至於韓國瑜的聲勢是否呈現下滑，陳玉珍認為，這要看地區。譬如金門的基層民眾普遍都很支持韓國瑜，大多數都是「鋼鐵韓粉」。另外，在高雄，就她的觀察，韓國瑜的支持度是有一些下滑，主要原因在於有些原來的支持者對於韓國瑜才剛剛當選高雄市長不久就要參選總統，可能一時還無法接受，有待化解。

不具名的國民黨立委表示，黨籍立委支持黨籍總統參選人，理所當然，不應該是需要反覆確認的事情。藍軍地方的確有不同聲音，從政同志應該努力的是整合而不是選邊站。郭台銘目前還沒有正式宣布參選，就應該要努力說服溝通，避免出走分裂。國民黨沒有分裂的本錢，仗都還沒打，就自我分化，如何把接下來的選戰打完。

另一位不具名的國民黨立委則說，郭台銘若參選，據他的了解，所有國民黨籍立委提名人都不會支持，不會有人靠向郭台銘，會全部集結力挺韓國瑜；他也認為，郭台銘沒有陸軍，就算有前立法院長王金平的幫忙，但王金平的陸軍也已靠向韓國瑜，在陸軍的實力上，也無法勝過韓國瑜。（編輯：蘇龍麒）1080827