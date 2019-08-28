李佳芬指黨中央沒幫韓 藍常委：胡說八道

（中央社記者余祥、劉冠廷台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜近日腹背受敵，妻子李佳芬稱黨沒幫忙，遭中常委江碩平批「胡說八道」。國民黨文傳會代理主委程美華表示，一定會盡心盡力輔選韓國瑜，讓韓國瑜勝選，國民黨重返執政、撥亂反正。

李佳芬接受週刊王專訪時，談到韓國瑜宣布參選總統後，為市政和選舉兩頭燒，面對地方重要建設與議題，地方立委卻不發聲相挺。並指出韓在高雄這麼賣力地做，沒日沒夜，但是黨和中央政府沒人幫助他。

中常委江碩平今天在常會前受訪時直言「胡說八道！」黨主席吳敦義費了多大力量、找盡了所有關係去跟鴻海創辦人郭台銘協調，希望勸退郭台銘，只是吳敦義不願意講。

江碩平也質疑，「什麼叫幫忙不夠？」難道要每天報告協調狀況怎麼樣，包括他個人在內，也費了很大力量在幫忙協調郭台銘，所以他很清楚黨中央什麼人做了什麼事，李佳芬講的不實在。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，韓國瑜是經過國民黨公平、公正、公開的初選機制產生的總統參選人，他們將盡心盡力輔選，讓韓國瑜勝選，重返執政，撥亂反正。

不具名藍委私下嘆氣說，「她怎麼可以說這種話」，對立委而言有失公允。

國民黨立委陳學聖表示，雙方在認知上應該有差異，因為黨中央跟郭台銘的協調看不出成果，當事人會覺得是不是可以用更多的力量，這是必然的，像他去年在競選桃園市長時，要整合脫黨參選的楊麗環，也是整合不到，當事人當然就會沮喪，因此雙方都要互相了解這個情況。

國民黨立委柯志恩也說，每個人主觀的感受都會不一樣，畢竟李佳芬是韓國瑜的妻子，當然會心疼先生；吳敦義也是盡能力在做私下的協調，在沒有特別告知的情況下，在認知與感受上就會不同，但相信大家都是各自在做努力。（編輯：蘇龍麒）1080828