郭台銘慎重評估參選 總統大選三腳督機率增

鴻海創辦人郭台銘幕僚27日表示，未來連署方式是團隊評估方向之一，這可說是郭陣營首度證實郭台銘正慎重思考參選，2020總統選舉出現三腳督機率大增。圖為郭台銘（前排左2）與王金平（前排左1）、柯文哲（前排右2）23日出席八二三紀念活動。（中央社檔案照片）

（中央社台北27日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，如同郭台銘還在慎重思考是否參選，未來的連署方式也是團隊在評估的方向之一。這可說是郭陣營首度證實郭台銘正慎重思考中，2020總統選舉出現三腳督機率大增。

自823同台後，郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟參選總統的傳言不斷。今天媒體傳出，郭台銘兒子郭守正近日向友人表示，確定不等待國民黨「換瑜」，而王金平日前與外國駐台代表會面時也指出，第三勢力合作確定了，已在收尾階段。傳郭台銘將在9月宣布參選，展開連署。

蔡沁瑜上午受訪時表示，郭台銘、郭守正從未針對「換瑜」對外提出評論，也沒有期待、等待的問題，媒體報導純屬臆測。至於參選與否，最後期限是9月17日，所以郭台銘還在慎重思考中。對於是否脫黨參選，蔡沁瑜指出，如何能使台灣人民過更好的未來才是主要考量的重點，脫黨與否目前是不存在的議題。

對於2020總統選舉，柯文哲昨天接受聯合報專訪表示，郭台銘若要選，就讓郭選，所以韓國瑜說「柯文哲一定會選」的說法是「猜錯了」。柯文哲27日接受媒體訪問時進一步表示，沒有四腳督的空間，對他而言，就是藍綠外有沒有第三種選擇。對於郭柯王是否共組團隊，共推立委，柯文哲說，會問對方意見，「我們這邊也沒那麼多人，要提滿34個也沒那麼容易」。

對於郭台銘可能參選，並與柯王結盟似乎有譜，藍綠以及韓國瑜陣營都各有解讀。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今天受訪時表示，郭王至今未承認，結盟是假議題，王多次宣稱自己是忠貞黨員，郭則是榮譽黨員，相信他們會堅定跟國民黨站在一起度過難關。孫大千表示，不同人數參戰就有不同的選戰打法，他們對於各種情形都有沙盤推演，但「不等到最後關頭，都不會放棄整合。」

藍營人士則分析，郭參選傷的是團結的象徵意義，但只要韓國瑜維持3成以上的支持度，不被棄保，郭柯王實質的影響力有限。

至於郭台銘若在9月宣布參選，對總統蔡英文的影響，民進黨內人士觀察，面對三腳督情勢，蔡總統已歷經多次選舉考驗，接下來要做的是凸顯政績、更接地氣、讓人民有感，是未來重點。（編輯：蘇龍麒）1080827