國民黨：三腳督情勢韓穩住3成 郭柯王影響有限

（中央社記者余祥台北27日電）外傳郭柯王確定結盟，鴻海創辦人郭台銘將在9月宣布參選，國民黨分裂危機再現。黨內人士分析，郭參選傷的是團結的象徵意義，但只要韓國瑜維持3成以上的支持度，不被棄保，郭柯王實質的影響力有限。

郭台銘動向未定成為國民黨分裂隱憂，郭台銘將與前立法院長王金平、台北市長柯文哲確定結盟的傳言甚囂塵上，3人未正面承認，但日前在公開場合同框，引發聯想。外傳郭台銘將在9月宣布參選，並展開連署，郭幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘還在慎重思考是否參選，未來的連署方式也是團隊在評估的方向之一。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲分析說，郭台銘、王金平若真與柯文哲結盟參選，主要傷害的是國民黨團結的象徵意義，畢竟郭台銘、王金平都是黨內有分量的人，的確會讓黨受到質疑。

但是在總統、立委大選的實質影響上，黃子哲認為，從歷次民調來看，郭台銘當然有吸引藍軍的實力，但對於對手總統蔡英文陣營也並不是沒有殺傷力，藍、綠都能吸引到2成左右的支持者，雖然吸到藍軍的票比綠多一些，但是不會差太多。

黃子哲說，主要的關鍵還是在「棄韓保郭」能否發揮作用，不過，現在看來，韓國瑜的民調儘管飽受種種攻擊，都仍維持3成左右，若能一直維持在3成以上，棄保很難操作。

國民黨務人士也指出，他們一直在觀察韓國瑜民調跌到最低、基本面到底是多少，目前看來就是這3成，無論韓國瑜被黑到什麼程度，這群人都表態支持，韓國瑜接下來只要調整選戰節奏和步調，加強論述，就跟股票一樣，已經止跌，只要有利多，自然回升的速度快，儘管目前國民黨面臨分裂局勢，對於選情也並不悲觀。

至於王金平陸軍實力堅強，若王金平挺郭，國民黨地方組織是否會動搖，黨務人士認為，地方派系包括雲林張榮味家族、台中黑派大老顏清標、前花蓮縣長傅崑萁等人，都表態支持韓國瑜，這對韓國瑜來說是強力的定心針。

該人士說，王金平雖陸軍實力強，但扣除地方派系這個最大的主力，剩下的農會、水利會等，跟地方派系的重疊性都很高，王金平挺郭對國民黨選情影響非常有限。

不過，也有黨內人士感到憂心，從過去藍營分裂的歷史來推敲，只要藍軍分裂，都是在爭第二、三名，兩組人馬都在操作棄保，但也都無法成功，尤其郭台銘實力也很堅強，勢必與韓國瑜的民調相近，最後的結果就是讓民進黨坐享漁翁之利。

至於郭柯王結盟對立委選舉的影響，黨內人士認為，在單一選區的選戰，總是「西瓜靠大邊」，在藍、綠兩黨都有提名人選的情況下，郭柯王自推的人選在藍軍優勢選區難以發揮作用，不過，對於五五波選區多少會有影響，關鍵還是3人結盟推出的立委參選人是否夠強。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今天接受廣播專訪時表示，韓陣營對於一對一或是三腳督的選戰情況，都已經做了沙盤推演，在一對一的情況下幾乎可以打成平手，三腳督又會因為總統參選人不同而有不同的情況，若最後郭台銘參選，當然是最不樂見的事，勢必會流失部分藍軍選票，但若柯文哲參選，傷害較大的則是民進黨，這也是為什麼那麼多人出手拱郭參選。（編輯：蘇龍麒）1080827