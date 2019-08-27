綠營：三腳督情勢難料 蔡總統將續打政績牌

（中央社記者葉素萍台北27日電）傳出鴻海創辦人郭台銘將在9月宣布參選，民進黨內人士觀察，郭台銘會吸納淺藍、淺綠或中間選民的票，要看後續表現；面對三腳督情勢，蔡總統已歷經多次選舉考驗，接下來要做的是凸顯政績、更接地氣、讓人民有感，是未來重點。

郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲結盟參選總統的傳言不斷。郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，如同郭台銘還在慎重思考是否參選，未來的連署方式也是團隊在評估的方向之一，但要澄清並未對外發包製作相關連署APP。

民進黨內人士說，從郭台銘網羅各方人才、確定要進行連署、該下的廣告也在商談，種種準備動作來看，郭台銘99.9%會參選，有可能過完中秋節就會正式宣布。

黨內人士指出，郭台銘參選很大的因素是國民黨總統參選人韓國瑜自己造成的，韓國瑜初選結束後只在經營死忠鐵粉與派系，對高雄市政、國政願景沒有好好準備，也沒有爭取年輕選民支持，郭台銘看在眼裡，當然會擔心，「換柱」不可能再發生，唯有獨立參選這條路。

黨內人士說，郭台銘是企業家出身，會比較聚焦在經濟、民生，但，這是郭台銘的強項也是弱項，因為郭台銘很多企業在對岸，一旦成為正式候選人，包括過去他經營企業、對勞工的態度、私人道德的問題，不可避免地會檯面化。

至於郭台銘若參選，形成三腳督，會如何牽動藍綠選票流向；黨內人士表示，目前看起來，郭台銘還是以取得藍軍正統概念為主，所以郭台銘在言詞中還是談到「為了國民黨、為了中華民國」。

民進黨內幹部指出，郭台銘若參選，初期對國民黨的衝擊會比較大，當郭台銘愈來愈接近準參選人，社會會記得郭台銘是中國國民黨人，國民黨也會面臨是否要開除郭台銘黨籍的難題；至於中、後期的影響，則要看郭台銘與柯文哲、王金平的結盟能否爭取中間選民的移動。

黨內幹部指出，從各媒體、各機構民調來看，一對一的狀況，蔡總統對韓國瑜的領先幅度較大，若是三腳督，則變數多，領先幅度縮小，但情勢仍在動態發展，後續對蔡總統影響多大，待評估。

至於對民進黨立委選舉的影響，黨內幹部指出，要看民眾黨提名的區域立委人選當中，有多少是原本偏綠的，才知道衝擊有多大，目前這些人選未確定，只能等布局確定後，才能分析。

黨內人士指出，這場選戰過程，韓國瑜不斷自爆，而且爆出來的點，多是藍營人士發動，總統蔡英文不必加入這場泥巴戰，蔡總統已歷經二、三次大型選舉考驗，被檢視的差不多，接下來要做的是凸顯政績、更接地氣、讓人民有感買單，這是未來重點。（編輯：蘇龍麒）1080827