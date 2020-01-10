選前夜守高雄 韓國瑜：若當選讓南北雙引擎發展

國民黨10日晚間在高雄夢時代旁廣場舉辦選前之夜大型造勢活動，總統候選人韓國瑜（中）現身催票，並在活動尾聲向群眾拱手致意，感謝支持。中央社記者王飛華攝 109年1月10日

（中央社記者余祥高雄10日電）選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜回防高雄造勢，他說，高雄從未像此時受到全世界的注意，他保證自己對南部的愛、期待南台灣崛起的心是最熱烈的，若當選一定讓南北雙引擎發展，台澎金馬一起往前衝，重新找回台灣驕傲。

韓國瑜選前之夜選在高雄夢時代廣場舉行，主辦單位宣布現場人數破50萬人，高雄市政府團隊輪番助講，宣傳政績。

韓國瑜壓軸致詞表示，一年多以前，一場驚心動魄、精彩絕倫的縣市長選舉，神奇的市長誕生了，他感謝勇敢的高雄市民參與，讓全亞洲、全世界華人對高雄產生高度興趣。

他說，一年多後，經過高雄市政府、議會共同努力打拚，高雄的政治人物、觀光、風景、美食都吸引全世界，光12月份估計有700萬人進到高雄，謝謝高雄鄉親2018年做了勇敢決定，一起轟動世界。

他也提及高雄市長執政政績，很多人說他當高雄市長只會鋪馬路，但他們真的錯了，這是最基本、本就該做的，燈亮、水通、發展經濟和教育、愛護弱勢，本來都是應該做的。

他說，南台灣民眾30多年來這麼愛民進黨，一心一意一生只愛一個黨，但他必須戳破，你們愛的民進黨已經變了，不再是當年有良心、理想的政黨。

他批，民進黨是貪污、腐敗的政黨，貪污的官員把總統包圍、架空總統，民進黨執政3年多斷了7個邦交國，國際組織一個都不能參加，兩岸互動冷到最低點，台灣內部無法形成良性兩黨政治發展，民進黨像拿了烏茲衝鋒槍，恨不得一槍把反對黨打死。

韓國瑜說，民進黨執政3年多什麼事都做不了，直到九合一選舉縣市長大敗之後，發現拿不出成績單，只好開始說韓國瑜的壞，民進黨收買媒體，讓媒體不敢監督執政黨，通通監督反對黨。

他並說，現在已經2020年，南部還沒有國際化幾場，他保證他對南部的愛、期待南台灣崛起的心絕對是總統候選人中最熱烈的。

他說，未來台灣一定要南北雙引擎發展，帶動中、東台灣以及離島，台澎金馬一起往前衝，重新找回台灣驕傲、贏得周邊國家的尊重，讓全世界為中華民國努力發出讚嘆。

韓國瑜最後拜託選民，明天一定要用選票翻轉台灣命運，並高喊「中華民國萬歲！」

副總統候選人張善政致詞時說，要不是大家熱情支持，受到媒體、網路一而再再而三的抹黑，他們是撐不下去的。他也向支持者喊話，韓國瑜絕對不是草包，他太太張琦雅在大學任教，一定要出來支持韓國瑜的教育政策，但太太出來挺韓之後，就有學生在網路上對太太出言不遜，讓太太今天在家中哭了兩小時，但最後太太還是決定要一起跟他到高雄。

張善政說，他們相信明天一定會勝選，「不信中華喚不回、不容弊案盡成灰、英文翻成國語日、成功宴上乾一杯」，台灣一定要走出黑暗，邁向光明。（編輯：蘇志宗）1090110

國民黨總統候選人韓國瑜10日晚間在高雄夢時代旁廣場舉辦選前之夜，為11日大選投票做最後衝刺，晚會即將結束前，現場施放彩帶，為活動畫下句點。中央社記者王飛華攝 109年1月10日