直播／選前之夜韓國瑜回防高雄 夢時代國旗海再現

2020總統及立委選舉11日投票，國民黨「台灣安全 人民有錢–夢時代選前之夜」造勢晚會10日晚間在高雄登場，群眾熱情揮舞國旗，現場旗海飄揚。中央社記者王飛華高雄攝 109年1月10日

（中央社記者余祥高雄10日電）國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜回防高雄，晚間在高雄夢時代廣場舉行造勢晚會，主辦單位稍早宣布現場人數達10萬人，並由高雄市副市長李四川、葉匡時等高雄市政府團隊上台助講，晚會也安排神秘嘉賓橋段。

2020總統大選，韓國瑜選在高雄夢時代廣場舉行選前之夜，與前年九合一選戰高雄市長選舉的選前之夜為同一地點。活動在晚間6時正式開始，主辦單位表示，現場擺放5萬多張椅子，人數已經破10萬人，支持者穿著國旗裝、揮舞國旗，台下旗海飄揚。

高雄造勢晚會由高雄市政府團隊輪番助講，宣傳韓國瑜在高雄市的政績，台南市黨部主委謝龍介、前台東縣長黃健庭等人也將到場力挺，另還安排神秘嘉賓橋段，據了解，應是夫人李佳芬、以及陳樹菊。

韓國瑜約將在晚間9時左右登台致詞，更將與新北板橋的造勢大會連線，並帶領支持者大合唱。（編輯：紀淑芳）1090110

國民黨「台灣安全 人民有錢–夢時代選前之夜」造勢晚會10日晚間在高雄夢時代旁廣場展開，現場湧入大量支持群眾，熱情表態力挺國民黨總統候選人韓國瑜。中央社記者王飛華高雄攝 109年1月10日

國民黨「台灣安全 人民有錢–夢時代選前之夜」造勢晚會10日晚間在高雄登場，儘管國民黨總統候選人韓國瑜尚未到場，現場群眾已熱情沸騰。中央社記者王飛華高雄攝 109年1月10日

國民黨總統候選人韓國瑜「台灣安全 人民有錢–夢時代選前之夜」造勢晚會10日在高雄登場，現場座無虛席，大批支持者下午就擠滿會場，熱情搖旗吶喊。中央社記者王飛華攝 109年1月10日

國民黨總統候選人韓國瑜10日在高雄夢時代廣場前舉辦選前之夜造勢晚會，大批支持民眾陸續湧入現場，在廣場上搖旗吶喊，為韓國瑜加油。中央社記者王飛華攝 109年1月10日

國民黨總統候選人韓國瑜10日選前之夜，將在高雄參加「台灣安全 人民有錢–夢時代選前之夜」造勢晚會，韓國瑜現身前，藍營人士輪番登台助講，全力催票。中央社記者王飛華攝 109年1月10日