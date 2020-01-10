高雄選前之夜 韓國瑜：陳樹菊會出席代表支持

中國國民黨總統候選人韓國瑜（左）10日在南投掃街後表示，「台東善心賣菜阿嬤」陳樹菊（右）選前之夜會出來，代表她對韓國瑜的支持。圖為2019年12月26日韓國瑜到台東縣長公館拜訪陳樹菊。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜今晚在高雄舉辦選前之夜，媒體好奇神祕嘉賓是誰？韓國瑜下午在南投掃街後表示，「台東善心賣菜阿嬤」陳樹菊會出來，代表她對韓國瑜的支持。

南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立法委員選舉，由國民黨候選人許淑華對上民進黨候選人陳癸佑，選戰進入最後階段，許淑華下午邀韓國瑜、南投縣長林明溱等人陪同掃街，許多地方要角到場力挺，展現藍營團結氣勢。

韓國瑜、許淑華、林明溱站同一輛車，與數10輛支持者車隊繞行南投市區掃街，許淑華展現曾任南投市長的實力，沿途許多居民站出來加油，也有支持者熱情揮舞中華民國國旗，還有人手比2號、1號表達支持立場，林明溱則是用播音器大聲為韓國瑜與許淑華拉票。

韓國瑜陪許淑華車隊掃街約30分鐘，之後返回許淑華競選總部接受媒體訪問，對於選前一天來南投掃街，韓國瑜說，今天代表對中部地區的支持，因為這段時間，整個中部地區空氣污染非常嚴重，另一個問題則是南投縣觀光客大幅縮減，中部這幾年實在過得非常辛苦。

韓國瑜表示，選前利用最有限時間特別來南投，對黨提名的立法委員候選人許淑華、馬文君表達支持，也同時對台中、苗栗、南投、彰化、雲林等中部地區表達強力支持，未來的總統一定要解決中部空氣污染，還要帶進人潮與觀光客，因此，特別選南投縣做最後掃街。

韓國瑜晚間將在高雄市前鎮區舉辦選前之夜，主持人預定是許淑華及台南市議員謝龍介，並邀歌手及樂團演出，媒體詢問「晚上神祕嘉賓是否為陳樹菊？」韓國瑜說，到時候就知道，「我們非常感謝樹菊阿嬤，據我們所知，她會出來代表她對我的支持，非常感謝。」

韓國瑜接著前往草屯鎮，為南投縣第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）國民黨立委候選人馬文君掃街，車隊行經太平路一段、民族路、中正路、芬草路等地。（編輯：陳俊碩）1090110