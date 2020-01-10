宋楚瑜：藍軍若還要含淚投票 只會葬送自己

親民黨總統候選人宋楚瑜（前右）10日到新北市中和區掃街拜票，接受媒體聯訪時指出，主權在民，不要再玩棄保把戲，2000年他參選總統時，就遭假民調以棄保操作葬送，現在如果藍軍還要含淚投票，再犯當年錯誤只會葬送自己。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天指出，主權在民，不要再玩棄保把戲，2000年他參選總統時，就遭假民調以棄保操作葬送，現在如果藍軍還要含淚投票，再犯當年錯誤只會葬送自己。

宋楚瑜上午到新北市中和區，陪同親民黨新北市第8選區（中和區76里）立委候選人李正皓以車隊掃街拜票。宋楚瑜行前接受媒體聯訪時，做以上表示。

媒體報導，資深媒體人趙少康昨晚在中國國民黨造勢晚會上說「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」。

宋楚瑜指出，藍軍支持者要找回藍軍本色，2000年他參選總統時，就已經被國民黨黃復興黨部負責人的假民調以棄保操作葬送，現在如果藍軍還要含淚投票，再犯當年錯誤只會葬送自己。

宋楚瑜表示，「棄誰保誰的把戲，20年前就在玩」，兩黨都在玩，沒有出息。人民才是民主頭家，應該要自主。

宋楚瑜指出，台灣要找回讓人民信任與會做事的政府，在辯論會時，他從頭到尾都沒有動，國民黨總統候選人韓國瑜體力比不上他，經驗也比不過他，當然是要讓宋楚瑜為大家服務。

宋楚瑜表示，他目前只認同韓國瑜所說的民主進步黨像是匈奴一樣，但反思許多國民黨高層跑到中國大陸批評台灣，「比奴才還要奴，丟台灣人的臉」。

宋楚瑜指出，當年他的父親在中和、永和安置從越南來台的老兵，現在卻遭國民黨潑髒水指親民黨沒有照顧這些老兵。

宋楚瑜說，他認同韓國瑜所說中南部民眾支持民進黨，日子卻過得很苦，但反觀國民黨黃復興黨部的老兵日子過得很苦，只有親民黨照顧老兵，國民黨高層卻過好日子，將韓國瑜當傀儡耍，因為國民黨內鬥才拱出韓國瑜。

宋楚瑜表示，沒有藍綠歸隊的問題，有些民進黨支持者，對於民進黨遭派系分贓，違背當年為民主打拚的理想感到失望，「沒有歸隊的問題，只有歸於民主政治的基本原則，選賢與能為大家做事」。

宋楚瑜受訪時情緒激動，親民黨競選總部發言人于美人一度試圖安撫。他指出，國民黨的許多人變賣中央黨部財產，希望大家眼睛要放亮。

已故資深作家、歷史學家李敖的兒子李戡也到場表示，以軍公教為主的外省藍長期抹黑宋楚瑜、前立法院長王金平，如果含淚投票給韓國瑜，這些所謂的知識藍、菁英藍，全部變成「含淚藍」，再怎樣被欺負還是含淚投票，變成沒有骨氣與尊嚴。（編輯：戴光育）1090110