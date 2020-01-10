韓營凱道造勢激危機感 蔡陣營重兵集結雙北催票

（中央社記者葉素萍台北10日電）選前倒數24小時，英德配今天車隊掃街挺進全台最大票倉新北市，兩人下午在台北市合體為立委候選人拉抬；民進黨在高雄、台中、新北、台北都有選前之夜晚會，英德分頭做最後衝刺。

選前黃金週，蔡陣營透過一連5天的全台大車掃催票，再加上海外青年返鄉分享回家心情等活動與文宣訴求，積極催票。

總統蔡英文與民進黨副總統候選人賴清德今天最後一天的車隊掃街，挺進全台最大票倉新北市；兩人上午分頭為新北市立委候選人造勢，下午英德配合體，一起拉抬台北市立委候選人；至於民進黨主席卓榮泰則在南投、彰化車隊掃街，力守關鍵的中台灣。

晚間賴清德將出席台中的選前之夜，再趕往新北板橋造勢晚會；蔡總統則赴「光復高雄」選前之夜，最後回到凱道，將聲勢衝到最高。

2016年總統大選投票率是6成6，創下全民直選總統大選投票率最低的一次。不過，蔡陣營核心幹部指出，今年預估投票率會超過7成，尤其是年輕人的投票意願，未必會比年紀大的人來得低，「甚至有超過的可能」，而年輕人的高投票率對綠營選情較為有利。

總統蔡英文（中）10日陪同立委候選人張宏陸前往板橋選區掃街，離開前與民眾熱情揮手。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日

不過，國民黨總統候選人韓國瑜9日晚間在凱道舉辦的造勢晚會，旗海翻騰，聲勢驚人。

蔡英文全國競總決策委員會執行長沈發惠指出，選戰最後這幾天韓國瑜陣營密集電話拜票、鋪天蓋地的電視廣告，再加上昨晚凱道這場造勢，的確激發出民進黨支持者的危機意識；他說，藍營核心支持者歸隊是意料中的事，但關鍵在中間選民的觀感。

沈發惠說，民進黨還是依照既定的節奏，最後一天重兵集結在雙北，並且加場台中晚會，晚間在高雄、台中、新北、台北四地都有選前之夜活動，而且在台北凱道場，綠營並未特別動員，是希望讓市民自然地參加，在選前之夜凝聚團結與投票意願。

總統蔡英文10日在新北市土城區陪同立委候選人吳琪銘掃街時，年輕支持者舉海報力挺。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日

蔡陣營核心幹部則說，仔細觀察韓國瑜昨晚凱道造勢人數，並沒有比韓國瑜去年6月1日國民黨總統初選時在凱道舉辦的那場誓師大會來得多，當時韓國瑜在初選競爭要展現實力，但昨天是選前48小時，韓營的凱道人潮並沒有比上次多；更何況，民進黨在選前陸續辦了20場大型晚會，在基隆、宜蘭等縣市都出現罕見的爆場，反觀韓國瑜在去年辯論會之後，只舉辦了三場大型活動，除了日前的台中、昨晚的凱道，另外一場就是今天的高雄造勢場。

蔡陣營核心幹部說，不會看輕韓粉的威力，鋼鐵韓粉也許讓韓國瑜比4年前的朱立倫強，但是綠營也比4年前更進步，從掃街、各地動員造勢情況來看，綠營場子人更多、更熱，綠營支持者的投票熱情還是比較強。

蔡陣營核心幹部指出，最後一天，蔡總統持續向支持者訴求這次選戰的意義，說明對台灣未來發展的規劃，讓大家除了選舉的激情，也能夠看到未來的希望與願景。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090110