韓國瑜陣營靠造勢人潮催票 力拚泛藍支持者歸隊

國民黨總統候選人韓國瑜（前右4）與妻子李佳芬（前右3），以及黨副總統候選人張善政（前左3）與妻子張琦雅（前左2）9日晚間出席在凱道舉辦的「台灣安全人民有錢 凱道勝利晚會」，向支持者懇託拜票。中央社記者裴禛攝 109年1月9日

（中央社記者余祥台北10日電）明天就是投票日，國民黨總統候選人韓國瑜今天將回防高雄造勢，韓陣營認為，造勢人潮就是最好的催票工具，讓大家知道民心思變，更要訴求泛藍大團結，關鍵時刻做關鍵選擇。

韓國瑜昨天晚上在台北凱道造勢，號召百萬庶民力挺，聲勢浩大，黨內大咖包括前總統馬英九、前副總統連戰等也全數到場為韓國瑜站台，還有15位黨籍縣市長相挺，展現國民黨大團結。

韓陣營人士認為，造勢可看出韓國瑜的號召力、魅力不減，也讓對手陣營感受到十足壓力，他們認為，最後幾天造勢人潮就是最好的催票工具。

泛藍大團結的最後一塊拼圖，是因鴻海創辦人郭台銘出走的郭粉以及理念與國民黨相近的親民黨支持者，資深媒體人趙少康在昨天韓國瑜凱道造勢場合向郭粉、親民黨支持者喊話，投給親民黨總統候選人宋楚瑜等於投給總統蔡英文，訴求知識藍歸隊、泛藍團結，集中選票。

韓國瑜競選總部總幹事曾永權、副總幹事周錫瑋今天上午再度在黨中央召開記者會催票，強打「不投韓國瑜等於支持總統蔡英文」，盼泛藍支持者勇於表態。

輔選人士認為，前行政院長陳冲、毛治國、工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰等人，日前站出來力挺韓國瑜，知識藍本來就慢慢回流中，宋楚瑜吸引到的多半是對於藍綠都不滿的「賭爛票」。

韓陣營人士說，選前最後一天就看高雄造勢場的人潮，以及韓國瑜的談話，勢必會形塑出西瓜效應。

明天就是投票日，輔選人士預估，投票率應該會落在6成7左右，跟上一屆差不了太多，現在對手陣營就是努力催年輕選票，投票率越高，代表原本投票率較低的年輕族群出來投票的越多，對國民黨的選情相對不利。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090110