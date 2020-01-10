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親民黨分進合擊 宋郭合體造勢衝刺選情

最新更新：2020/01/10 15:04
親民黨發言人張碩文說，晚間親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）選前之夜造勢晚會，鴻海創辦人郭台銘將到場，這象徵著第三勢力的團結，相信也可以為選情帶來加分的效果。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月10日
親民黨發言人張碩文說，晚間親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）選前之夜造勢晚會，鴻海創辦人郭台銘將到場，這象徵著第三勢力的團結，相信也可以為選情帶來加分的效果。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月10日

（中央社記者劉冠廷台北10日電）大選進入最後一天，親民黨在最後關鍵時刻，展開全台掃街行程，親民黨發言人張碩文說，透過各候選人分進合擊，爭取選民的支持，更希望宋楚瑜與郭台銘晚間的大合體，替選情衝向高峰。

2020大選前的最後一天，親民黨總統候選人宋楚瑜一早就從新北市開始進行車隊掃街，一路掃進台北市，晚間也將在競選總部舉辦選前之夜造勢活動，努力衝刺選情。親民黨副總統候選人余湘則是深入新北市的市場，與民眾近距離接觸拜票。

談起這段時間催票的效果，張碩文接受中央社記者訪問時表示，宋楚瑜由南部出發，一路車隊掃街北上，沿路感受到民眾的熱情，也看到大家厭惡藍綠的情緒，因此效果非常好；在選前的最後一天，宋楚瑜將從新北市一路掃進台北市，盡全力催票。

張碩文也說，晚間的選前之夜造勢晚會，鴻海創辦人郭台銘將到場，這象徵著第三勢力的團結，相信也可以為選情帶來加分的效果，透過宋、郭兩人的合體，一定能讓選情衝向最後的高峰。

至於明天的投票率，張碩文表示，從近日掃街拜票情況，以及民眾對於第三勢力的期待觀察，推估投票率應會有68%左右，他認為這樣的投票率，對親民黨有利，代表中間選民會出門投票，讓他對親民黨選情相當樂觀。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090110

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