選前一天 韓陣營：選情非常樂觀準備迎接勝利

（中央社記者王承中台北10日電）明天就是投票日，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，選情非常樂觀，準備迎接勝利。針對晚間選前之夜的神秘嘉賓，她指出，連她都不清楚，但確定未邀前第一夫人周美青。

明天就是總統、立委選舉投票日，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、何庭歡及競選總部副總幹事周錫瑋今天在國民黨中央黨部召開記者會。

有外媒詢問，韓陣營如何面對明天的選舉結果。王淺秋表示，「選情非常樂觀，準備迎接勝利」。她也建議可以參考「馬路」與「網路」的距離，在馬路上看到所有韓國瑜的造勢場合，民眾熱情愛著中華民國，也拿著中華民國國旗，為這塊土地努力。

外傳韓國瑜晚間在高雄選前之夜有3位神秘嘉賓，包括愛心菜販陳樹菊、韓國瑜女兒韓冰以及前總統馬英九妻子周美青。王淺秋指出，主辦單位希望創造驚喜，連她都不清楚，但確定沒有特別邀請周美青。周美青有自己的規劃跟行程，不會願意隨便涉入政治，即便馬英九都不見得叫得動。

媒體詢問有挺總統蔡英文的臉書粉絲團倒戈挺韓，王淺秋表示，先前也有挺韓社團倒戈，她持平看待，既然台灣是民主社會，最大的價值就是民主，互相尊重彼此意見表達，如果該粉絲團看清蔡總統的所作所為，不是人民所支持，做任何的選擇，本來就是人民的權力。

媒體追問，近期王立強案有最新發展，是否影響選情，王淺秋指出，不論哪邊說法，證明王立強就是詐騙犯，韓陣營只希望真相趕快出爐，明天就要投票，不希望成為變數或影響要素，但對台灣也不應該有影響，王立強非選民，就是詐騙慣犯。

王淺秋表示，請大家用理智、事實面對王立強案，現在要用民主的素養、價值來決定台灣的未來。（編輯：郭萍英）1090110