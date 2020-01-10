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網傳韓國瑜造勢找走路工 韓辦赴市刑大備案

最新更新：2020/01/10 17:21
有網友散布9日晚間國民黨凱道造勢晚會疑有走路工等不實訊息，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋（中）10日帶著發言人鄭照新（左）、何庭歡（右）前往台北市刑警大隊備案。中央社記者劉建邦攝　109年1月10日
有網友散布9日晚間國民黨凱道造勢晚會疑有走路工等不實訊息，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋（中）10日帶著發言人鄭照新（左）、何庭歡（右）前往台北市刑警大隊備案。中央社記者劉建邦攝　109年1月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，有網友散布昨晚凱道造勢晚會疑有走路工等不實訊息，為避免外界誤解，已向警方備案，且不排除委由律師提告。

王淺秋與發言人鄭照新、何庭歡下午至台北市刑警大隊備案。王淺秋接受媒體聯訪時說，有網友散布昨晚在凱道舉辦造勢晚會疑有走路工等訊息，這是惡意、不實訊息，此外，也有網友透過直播時，曾提及針對候選人威脅言論，會把相關留言等資料，一併提供給警方。

王淺秋表示，至今仍有許多網路惡意留言都有提及韓國瑜，為避免外界誤解，才會跟警方備案，除鄭重澄清外，若是惡意汙蔑言論，後續不排除委由律師提告，並呼籲網友言論及行為應更加謹慎。

王淺秋指出，攻擊韓國瑜抹黑言論仍然很多，競選辦公室不會輕易鬆懈，但也不希望浪費司法資源，因惡意謠言會讓民眾混淆，才會跟警方備案，捍衛權利。

市刑大表示，備案僅是作成書面紀錄，警方受理後，會依當事人提供相關資料及詢問筆錄依法偵辦。（編輯：屈享平）1090110

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