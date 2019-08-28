國民黨訂總統立委選舉規範 開鍘違紀參選黨員

國民黨中常會28日通過109年總統暨立委選舉國民黨員行為規範，若黨員違反黨紀自行登記競選，一律開除或撤銷黨籍。考紀會主委魏平政（圖）說，這跟107年訂定的規範內容一樣，並非針對誰。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨中常會今天通過109年總統暨立委選舉國民黨員行為規範，若黨員違反黨紀自行登記競選，一律開除或撤銷黨籍，被外界認為劍指郭台銘。考紀會主委魏平政說，這跟107年訂定的行為規範內容一樣，並非針對誰。

外傳鴻海創辦人郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟，郭台銘可能在9月17日連署申請截止日前宣布參選總統，面對國民黨可能分裂的情勢，基層呼籲開鍘郭、王聲音不斷。

國民黨中常會今天通過109年總統立委選舉國民黨員行為規範，明訂黨員未經提名不得向選委會辦理登記參選，也不得為非國民黨提名的候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為或具名擔任競選組織任何職務。

規範中明訂，黨員違反黨紀自行登記競選者，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分；若黨員違紀助選，則依其情節輕重予以停止黨權2年以下之處分；但其助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重者，得予以撤銷黨籍處分。

由於國民黨目前面臨分裂情勢，外界認為此行為規範是劍指郭台銘、王金平。

考紀會主委魏平政告訴中央社記者，這份行為規範內容全文與107年地方公職人員選舉行為規範相同，去年九合一選戰時，因為擔心助選亂象多，訂出行為規範，今年因應總統、立委選舉，同樣訂出行為規範，並非針對郭或王。

至於郭台銘9月初若申請連署，國民黨是否開鍘，魏平政表示，根據黨章規定，若有非國民黨提名人在11月18日至11月22日正式登記，當然一定開鍘，這不只限定於總統參選人，立委參選人也一樣。

魏平政說，黨章規範的只是一個「底線」，在11月18日之前，像是9月13日至17日的連署申請，就需要回歸「個案認定」，若地方黨部搜集事證後，認為有開鍘必要，上呈黨中央，黨中央一定會處理。

中常委江碩平在中常會前受訪說，很多基層焦慮，希望盡速處理郭、王，但什麼時間點，還是需要拿捏，目前為止還是要先勸退郭台銘，這樣對國民黨、對國民黨總統參選人韓國瑜才有助益。

至於郭台銘陣營挖角國民黨青年軍幫忙，是否也應開鍘，江碩平說，這是假設性問題，如果郭台銘正式成為候選人，這些青年軍、黨員，只要幫助郭台銘，該處分就處分，是沒有殺無赦那麼嚴重，但該黨紀處理就黨紀處理。

針對韓國瑜妻子李佳芬接受媒體專訪時表示，韓國瑜在高雄很賣力地做，沒日沒夜，但宣布參選後，黨和中央政府卻沒人幫助他。

江碩平直言「胡說八道！」黨主席吳敦義費了多大力量、找盡了所有關係去跟郭台銘協調，希望勸退郭，只是主席不願意講，李佳芬講的不實在。（編輯：林興盟）1080828