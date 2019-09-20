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國民黨正式提名韓國瑜參選20201/18

韓國瑜訪美三目標 會美官員訪智庫見僑胞

最新更新：2019/09/20 09:58
國民黨總統參選人韓國瑜（前）預計訪美，競選辦公室發言人何庭歡20日說，訪美時間和行程尚未確定，但有三目標。（中央社檔案照片）
國民黨總統參選人韓國瑜（前）預計訪美，競選辦公室發言人何庭歡20日說，訪美時間和行程尚未確定，但有三目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜預計訪美，競選辦公室發言人何庭歡今天說，訪美時間和行程尚未確定，訪美有三目標，尊重美方安排會見美國官員，也將拜訪智庫，更將見僑胞，爭取支持。

何庭歡上午接受廣播專訪，針對外交部近日訂定直轄市長出訪要點，明定不協助政黨活動，何庭歡指出，2011年，時任民進黨主席的總統蔡英文訪英，前總統馬英九政府的駐英代表全程陪同，馬英九對此完全沒有干預。

何庭歡質疑，外交部在此時間訂定要點，「真的是行政中立嗎？」

何庭歡表示，韓國瑜的確預計訪美，但時間和行程都還未定，韓國瑜日前也說，他訪美會很自愛，不會用到外交部的資源。

她說，韓國瑜訪美有三目標，尊重美方安排會見美方官員，拜訪智庫，見僑胞爭取支持。

至於韓國瑜民調呈現落後趨勢，何庭歡說，民調起起伏伏，列為參考依據，但她跟著韓國瑜拜廟、跑行程，看到的現場人氣 ，跟民調呈現有不一樣感覺。

主持人詢問，鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，未來韓郭陣營如何互動，何庭歡說，兩人有共同好友，韓已經聯繫共同好友，盼能當面向郭台銘請益，並非外界所言雙方沒有聯繫。

外交部為確保外館人力資源運用、維護行政中立，並幫助直轄市與其他各國城市交流、協助城市外交，因此訂定「外交部協助直轄市長出訪活動作業要點」，各直轄市發公函給外交部時，要註明需外交部協助事項與出訪宗旨，明定駐處可協助的事項，也規定駐處不能提供協助的項目。（編輯：林興盟）1080920

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