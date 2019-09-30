韓競辦：從未限制韓國瑜發言 不排除提告黑韓

（中央社記者王承中台北30日電）傳國民黨總統參選人韓國瑜團隊擬調整韓國瑜發言，避免成為「黑韓」素材。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天表示，團隊從未要限制韓國瑜發言，但在韓國瑜分身乏術時，就會由發言系統幫忙回答問題。

媒體報導，韓國瑜團隊為避免韓國瑜的發言變成黑韓的素材，不利選情，因此調整韓國瑜對外發言，未來韓國瑜對外發言會更謹慎，減少發言被拿來當作黑韓的素材。

何庭歡上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪表示，韓國瑜的發言及態度深受民眾喜歡，是個人魅力所在，團隊從來沒有要限制韓國瑜發言。韓國瑜平日要忙於市政、假日忙於國政，在分身乏術的狀況下，就會由發言系統幫忙回答問題，且團隊現在也有很完整的發言系統。

對於韓國瑜的發言被當成黑韓相關素材，何庭歡指出，很多媒體報導或網路傳播有點斷章取義，沒有讓韓國瑜的談話內容完整表達出來，不會容許斷章取義、涉及抹黑或傳達不實訊息，可能會訴諸法律途徑。

媒體詢問，最近韓國瑜週末公開選戰行程減少，何庭歡表示，韓團隊一直有掌握自己的選戰節奏，沒有因什麼事件改變，韓國瑜平日要拚市政，團隊也一直定調做好市政就是最好政見，最近遇到市議會施政報告，當然著重市政﹔假日會陸續安排到各地進行主題性競選活動，希望各地立委參選人和總統選情互相幫助。

對於黨內整合問題，前國民黨主席洪秀柱稱「韓朱配」要「郎有情，妹有意」，何庭歡指出，韓國瑜與前新北市長朱立倫一直以來目標一致，希望團結，在2020把民進黨下架，兩人的溝通管道順暢熱絡，但很多事情要尊重當事人意願。

前總統馬英九昨天對於是否還會幫韓國瑜站台回應「沒有問題」， 何庭歡表示，謝謝馬英九以國家大局為重，全力支持、輔選，一起讓國民黨重返執政。

媒體追問，韓國瑜如何突破韓粉同溫層，何庭歡說，謝謝支持者對韓國瑜的支持，也幫韓國瑜宣揚理念，而團隊也會透過提出亮眼政見，吸引更多民眾支持。她說。民進黨政府過去3年多的施政未得民心，希望民眾可以思考換領導人，捍衛中華民國主權，讓生活更好。（編輯：楊凱翔）1080930