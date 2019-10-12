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國民黨正式提名韓國瑜參選20202/14

韓國瑜下週展開傾聽之旅 馬英九：建議都給過

最新更新：2019/10/12 12:06
國民黨總統參選人韓國瑜下週將請假全台走透透拚選舉。前總統馬英九（左）12日出席第67屆華僑節大會時受訪表示，建議他都給過了；至於韓國瑜是否有聽進去，他說，看以後的行為就知道。中央社記者裴禛攝　108年10月12日
國民黨總統參選人韓國瑜下週將請假全台走透透拚選舉。前總統馬英九（左）12日出席第67屆華僑節大會時受訪表示，建議他都給過了；至於韓國瑜是否有聽進去，他說，看以後的行為就知道。中央社記者裴禛攝　108年10月12日

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜下週將請假全台走透透拚選舉。過去曾以「long stay」形式下鄉的前總統馬英九今天說，建議他都給過了；至於韓國瑜是否有聽進去，他說，看以後的行為就知道，未來也還有機會和韓國瑜同台。

馬英九、國民黨主席吳敦義今天共同出席第67屆華僑節大會，馬英九受訪時做上述表示。

韓國瑜下週將請假展開全台傾聽之旅，據了解，第一站將於16日從屏東開跑，19、20日走訪台南。

媒體詢問，韓國瑜要開始「long stay」，是否提供一些建議，馬英九說，建議他都給過了。媒體追問韓是否有聽進去，馬英九說，看韓國瑜以後行為就知道。

至於韓國瑜太太李佳芬日前參加台北國慶活動遲到一小時，未與馬英九同框，媒體詢問是否會生氣，馬英九說，不會，大家有時候很忙，他可以體諒。

馬英九日前為韓國瑜造勢站台，但遭韓粉噓下台，之後馬英九與鴻海創辦人郭台銘同台，互動熱絡，又引來攻擊。

媒體詢問，日後還可能和韓國瑜或韓家人同台嗎，馬英九說，當然可能，大家時間安排好的話就可以。

至於有韓粉希望馬英九不要再和郭台銘眉來眼去，馬英九僅笑了幾聲，沒正面回應。（編輯：郭萍英）1081012

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