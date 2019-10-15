韓國瑜16日起請假投入總統選舉 高唱我現在要出征[影]

（中央社記者王淑芬、郭芷瑄高雄市15日電）高雄市長韓國瑜今天上午11時40分在鳳山行政中心召開記者會，對外宣布從明天開始正式請假「全心全力投入總統大選」，他說，從南方出發，把溫暖和希望帶給全台灣。

韓國瑜比原訂的11時30分晚了10分鐘走到行政中心大門口，對外正式宣布明天起正式請假選總統，大批韓粉一早在大門口等候，舉著「為高雄出征，為台灣而戰」的牌子，不斷喊加油，等候期間一度與綠營人士及警方有小衝突。

韓國瑜表示，「今天是一個重要的日子，我在這裡鄭重宣布，從明天開始，我將請假，全力投入總統大選」。

他說，這幾個月來，市府團隊捲起袖子，努力工作，和市民通力合作，為建設新高雄打拚，讓他最感動的是，全高雄上上下下，充滿一股奮發向上，脫胎換骨的氣息，我們很快看到高雄的新風貌。

他表示，這種充滿希望與奮鬥的氣息，感染了很多朋友，他們喜歡來高雄，就是想要感受這種溫暖、勇氣和希望，許多朋友勸他去參選總統，不是要他放棄高雄，而是要把溫暖與希望，帶到全台灣。

他說，自己深深了解，這幾年大家都活得辛苦了。世上的苦人不怕苦，只怕得不到一絲溫暖、只怕看不到一點希望。而我們當今政府，帶給人民什麼溫暖？帶給人民什麼希望？

韓國瑜表示，這個政府，只會大砍最守法、最聽話的軍公教警消的退休金和薪水，欺負沒有反抗能力的工人和農民。一個政府最後只會講酸話、恐嚇人民，請問人民有什麼希望？

他表示，酸話再多，都不能使我們壯大；批判再強，都不會使我們變強。真正能使台灣強大起來的，只有建設自己，壯大自己，朝正向發展。人生何曾不是這樣？我們可以不要到處挑釁，建立和平環境，讓台灣成為民主繁榮的典範。台灣有純樸善良的人民，勤奮安定的社會，為什麼不一起努力，建設美好家園？

最後他提到「今天，我們從南方出發，是為了把南方的精神，帶給全台灣。南方是純樸的、勇敢的、勤懇的、溫暖的。我們會腳踏實地，一步一腳印；我們要互相友愛，團結更多的人，為了建設充滿溫暖與希望、真正民主與繁榮的台灣，一起奮鬥、努力。從今天開始，我們帶著溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光。」

韓國瑜最後還唱了段「我現在要出征」，他說，這首歌可表明此刻的心情。大批韓粉也跟著唱。（編輯：黃世雅）1081015

影片來源：中央社

韓國瑜請假投入大選 高市議會藍綠攻防

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄市長韓國瑜請假投入大選，今天在議會藍綠議員隔空攻防。綠營議員呼籲韓請假前先向市民道歉，並將一年薪水繳市庫；藍營議員則籲請綠營不要昨是今非。

市議會民進黨團書記長林智鴻上午領軍與民進黨籍議員李喬如、黃文益等人在議會舉行記者會，高舉「不准」韓國瑜請假看板。

林智鴻表示，當韓國瑜選擇請假選總統就是選擇一條能撈就撈的競選路線，把高雄當備胎，落選後領大筆的選舉補助款回來繼續當市長。他呼籲無心市政的韓國瑜在明天傾聽之旅的第一天，就要將一年的薪水約新台幣230萬元繳回市庫。

李喬如說，許多議員在服務處接到不少市民來電詢問市長請假的問題。韓可能忘記他的老闆是市民，應該要坦坦蕩蕩跟市民請假，而不是左閃右躲像做壞事。

李喬如指出，雖然韓在法律上有請假的權利，但在道德及政治責任上應該在一個月前向市民預告請假，韓因請假選總統，個人誠信已低到負分，她要在此向韓表達市民心聲。

黃文益批評，韓國瑜連要不要請假這件小事都左閃又躲，難道韓要選總統還要把高雄吃乾抹淨後才甘願放無薪假？這不是總統參選人的格局。他建議，韓如有魄力，大可大大方方的說「高雄市長我不要，高雄市長有薪假的薪水我不要，我要去追求更好的未來」，這樣才能讓人佩服。不然，韓也應將其一年薪水繳市庫，向就任一年來無心市政謝罪。

將轉戰立委的國民黨市議員黃柏霖、陳麗娜及陳美雅等人隨後也在議會召開記者會，強調以政見取代政治口水才是人民之福。黃柏霖會前接受媒體訪問認為，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，選前請假投入選戰無可厚非，但在道義及責任上是需要勇敢且光明正大向市民報告。

陳麗娜受訪認為，時任桃園縣長的前副總統呂秀蓮為與前總統陳水扁搭檔參選2000年總統，選前請假投入選戰；前新北市長朱立倫4年前請假投入總統大選，都有前例可循，韓請假投入投入選戰，不動用行政資源才是負責任的態度。

她並建議，日後立法規範公職人員帶職選總統請假規則，以杜日後類似爭議，被人以此用來做文章模糊選戰焦點。

陳美雅表示，昔日前市長謝長廷、前市長陳菊任期未到即辭職北上接大位，棄市民於不顧，當時民進黨議員沒有人罵他們落跑，如今卻罵韓落跑，民進黨議員不應昨是今非。她並呼籲總統蔡英文也依法請假競選連任，保持行政中立進行一場君子之爭，不要再濫用國家行政資源。

高雄市議會國民黨黨團稍晚也將開記者會支持韓國瑜依法請假參選總統，並呼籲蔡總統也依法請假參選總統，秉持行政中立來一場君子之爭。（編輯：黃世雅）1081015