吳敦義婉拒接韓國瑜競總主委 韓辦：他要綜觀大局

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席吳敦義昨天婉拒出任韓國瑜競選總部主委。韓國瑜陣營發言人葉元之今天說，韓陣營跟黨中央的溝通順暢，吳敦義也請副主席曾永權全力協助，國民黨一定會團結，重返執政。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之上午接受媒體聯訪，媒體詢問，吳敦義不出任競總主委，是否認為黨中央沒用力幫忙，葉元之說，吳敦義要綜觀大局，國民黨從上到下都是同心協力，要打贏這場選戰，相信所有黨員都是一條心。

韓國瑜夫人李佳芬23日起出訪菲律賓、越南，跟韓國瑜分進合擊，葉元之說，李佳芬走訪東南亞主要是宣慰僑胞、跟台商交流。

外界關注韓國瑜訪美行程，葉元之說，還沒有確定，確定後會公布。

外傳韓國瑜將在今天請假拚大選，葉元之表示，這部分由市府說明；至於韓國瑜是否將請辭高雄市長，葉元之說，以請假為主，雖然韓國瑜請假，依然會對高雄負責，而高雄市3位副市長都是部長級的，大家不用擔心。

韓國瑜16日至屏東啟動全台傾聽之旅，部分行程已外流，不過，競選辦公室遲未鬆口，要待韓國瑜正式請假之後才會公布。

有民進黨議員批，韓國瑜請假扭扭捏捏，葉元之說，請假一事待確定後才會說明，民進黨不用小心眼，老在這個問題打轉，他呼籲總統蔡英文進行兩岸政策辯論，直球對決。

行政院長蘇貞昌說，韓國瑜上任高雄市長沒多久就請假，欺騙選民；葉元之表示，最會騙人的應該就是蘇貞昌，蘇貞昌騙過神明，競選新北市長輸了29萬票還當行政院長，非常誇張，蘇貞昌不要一直酸別人。（編輯：謝佳珍）1081015