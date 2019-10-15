蘇貞昌：韓國瑜請假救台灣 邏輯說得通嗎

行政院長蘇貞昌（左）15日說，高雄市長韓國瑜（右）才當市長沒幾天，就要請假3個月，違背對高雄市民的承諾，跑到其他縣市說要救台灣，「這邏輯說得通嗎？」（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北15日電）傳高雄市長韓國瑜將請假投入總統大選，行政院長蘇貞昌今天說，韓國瑜才當市長沒幾天，就要請假3個月，違背對高雄市民的承諾，跑到其他縣市說要救台灣，「這邏輯說得通嗎？」

韓國瑜的傾聽之旅預計16日上午自鵝鑾鼻燈塔出發，共3天密集的行程，還會到小琉球等，但韓國瑜對何時要請假仍不鬆口。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，韓國瑜才當市長沒幾天，就要請假3個月，不用上班、不用批公文、不用到議會，違背對高雄市民的承諾，卻跑到其他縣市說要救台灣，「這邏輯說得通嗎？你還要再上當嗎？」

媒體詢問，「芒果乾」（亡國感）最近成為各陣營選舉討論焦點，蘇貞昌說，面對中國一再無理打壓台灣，台灣內部還有人用犯法行為唱和，年輕世代看到中國以非常殘忍的手段對待香港年輕人，因此普遍認為，「若讓和中國唱和的政權再回來，確實有亡國的感覺」。

蘇貞昌指出，總統蔡英文雖面對中國無理打壓，但對主權堅守寸步不讓，還能拚經濟、提高各種福利津貼，大家應該守護台灣向前行。

至於「蔡賴配」是否有成形的氛圍，蘇貞昌說，應該要尊重蔡總統，「但我看時間還早」。（編輯：楊玫寧）1081015