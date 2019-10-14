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韓國瑜民調落後 朱立倫：選戰不能單靠同溫層

最新更新：2019/10/14 16:08

（中央社記者王承中台北14日電）前新北市長朱立倫今天表示，明年總統大選絕對不能單靠同溫層，要擴大支持群眾，爭取朋友，不理性支持者不斷攻擊自己的朋友，只會縮小國民黨總統參選人韓國瑜的支持圈。

距離明年總統大選不到100天，韓國瑜民調持續落後總統蔡英文。朱立倫下午受訪表示，這場選戰絕對不能單靠同溫層，一定要擴大各層面的支持群眾，不要再內鬨、自我犯錯、自己人打自己人，要擴大支持，爭取朋友。

朱立倫指出，過去這段時間看到部分不理性的支持者，或是假韓粉不斷攻擊自己的朋友，這些都只會縮小韓國瑜的支持圈，影響爭取支持的成果。

外傳韓國瑜本週將請假拚大選引發批評，朱立倫表示，這是一個選擇，若韓國瑜繼續全力拚市政，當然很難兼顧選舉，若要全力拚選舉，可能就必須要請假。但他認為韓國瑜會做好完善的安排，相信在三位副市長及市府團隊努力下，市政一定可以穩定。

國民黨主席吳敦義稍早表明自己非常忙，無法擔任韓國瑜競選總部主委，至於要推薦誰擔任主委，朱立倫表示，這都要尊重韓國瑜，最重要如果能夠把各方力量，包含黨的力量，以及各界支持國民黨的力量都能夠整合在一起是最重要的，韓國瑜一定要做全方位的考量。

媒體詢問，蔡總統指出亡國感是國民黨炒作出來的。朱立倫表示，今天中華民國總統是蔡總統，若中華民國總統堅定支持、領導國家，誰都沒有辦法塑造亡國感，若今天人民出現亡國感，相信還是要從國家領導人的角度來看，沒有空間指責個人或在野黨。

媒體追問，有國民黨立委參選人希望郭台銘幫忙站台。朱立倫指出，郭台銘雖然不是同志，但也是朋友，如果郭台銘願意站台，都要表示歡迎才對。（編輯：蘇志宗）1081014

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