是否請假拚大選 韓國瑜仍不鬆口

外傳高雄市長韓國瑜（中）在15日市政會議後將請假投入總統大選，韓國瑜14日視察海音中心工程時受訪僅表示，「所有請假都會照既定程序」，但對於何時將請假仍不鬆口。中央社記者董俊志攝 108年10月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）傳高雄市長韓國瑜明天市政會議之後就要請假投入總統選舉，今天視察海洋文化流行音樂中心工程，媒體仍關切請假問題，他說「所有請假都會照既定程序」，至於何時請假仍不鬆口。

韓國瑜的傾聽之旅預計16日上午自鵝鑾鼻燈出發，共3天密集的行程還會到小琉球等，但是韓國瑜下午視察海洋文化及流行音樂中心新建工程進度後於媒體聯訪仍未鬆口，只表示「所有請假都會照既定程序」，他的回應被民進黨議員批評迴避，不像個「男子漢」。民進黨市議員陳致中在臉書FB質問韓國瑜「誠實很困難嗎？」並揭露傾聽之旅行程。

韓國瑜13日出席衛武營國家藝術中心之後，今天再視察海音中心，聽取文化局及工程單位的進度簡報。

韓國瑜表示，新團隊很關心海音中心工程，目前第2標及後續工程進度都超前。他知道年輕朋友很期待有一個屬於自己的流行音樂中心，相信這裡可以滿足很多年輕朋友對流行音樂的期待，預計今年底會有第一場試營運，明年8月工程驗收完會照表推進，讓很多年輕朋友得到在音樂上最大的享受。

訪衛武營之後又到海音中心，「Wecare高雄」也在臉書發文「蹭完衛武營，換蹭流音中心」指韓國瑜上任293天才第一次踏進衛武營、上任294天才第一次踏進流音中心「上任10個月又20天，#文化黑皮書 即將出爐，有夠黑！還在請假前夕，拼命補課！」

貼文指出「一個第一次期中考最後一名，不但繼續混，還要請假3個月，連期末考都沒有要參加！請假前夕拼命補課有何用處？只有退學一途，連留級都沒有！」

「Wecare高雄」發起人尹立指出，韓國瑜上任以來10個多月是「高雄文化最黑色的一年」，短短的時間「文化黑皮書」就可以出爐了。

市府工務局簡報，海洋文化流行音樂中心總工程費新台幣約55億元，目前進行第2標及後續工程，預計會在109年8月底完工。（編輯：林沂鋒）1081014