韓國瑜邀辯論 羅文嘉：利用時間做功課比較好

（中央社記者游凱翔台北14日電）國民黨總統參選人韓國瑜邀總統蔡英文進行兩岸政策辯論，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，辯論對蔡總統來說不是問題，比較有問題的是韓國瑜，大家都說韓國瑜連高雄市政都不清楚，國家的事對韓來說應該蠻困難的。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨天表示，韓國瑜真心希望能和蔡總統進行一場兩岸政策大辯論，因為人民沒有時間再等，時間、地點都由民進黨選，不要再隔空噴口水。

羅文嘉傍晚接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪，並針對校園設置智慧販賣機、總統及立委選舉等議題討論。

對於韓國瑜要求辯論，羅文嘉表示，蔡總統在進行總統初選時也與前行政院長賴清德進行辯論，不管是對整體國家政策的熟悉，以及兩岸、外交及國防等議題，辯論對蔡總統來說並不是問題，比較有問題的是韓國瑜，因為大家都說，韓國瑜連高雄市政都搞不清楚，國家的事對韓來說應該蠻困難的。

羅文嘉也說，如果真的要辯論大概不會有太大問題，但對於選戰節奏來說，民進黨不需要隨著對手起舞，韓國瑜也不用急，因為韓國瑜可以利用時間做點功課比較好。雖然落後的一方一定希望能趕快炒熱、拉抬選情扭轉情勢，這都是人之常情可以理解。

蔡詩萍詢問羅文嘉，認為蔡總統在未來的幾個月應該要加強哪一方面的論述。羅文嘉認為，40歲以下選民的支持度，蔡總統都保持相當程度優勢，但可以考慮加強40歲至49歲、50歲至59歲這兩個世代，這些族群因為必須維持家庭及養育父母、孩子，已不再有年輕時的浪漫，因此他們在乎政策而不是口號。

羅文嘉也認為，他回民進黨就是要加速民進黨世代交替，但國民黨並沒有這麼做，也造成了國民黨與民進黨間的落差，若國民黨能加速世代交替，便可以找到與年輕人的共同語言。

談到校園設置智慧販賣機議題，羅文嘉表示，他的小孩目前正就讀台北的小學，他並不反對在捷運站、商場裝設智慧販賣機，但應考慮是否對孩童的學習造成影響，去年7月23日台北市長柯文哲才公開宣示「自動販賣機」不能存在，也不能夠販售瓶裝水，一年後卻換了名字稱為「智慧販賣機」。

羅文嘉指出，智慧販賣機除了還是會製造更多一次性垃圾外，最重要的是，孩童每天經過販賣機前不停受到誘惑及刺激，若有個小朋友去刷卡購物，接下來就會引起更多孩童去採購，因此他身為一個家長有權對此提問。（編輯：黃國倫）1081014