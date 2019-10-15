民進黨：韓國瑜違背承諾 請假不如請辭

（中央社記者溫貴香台北15日電）高雄市長韓國瑜明天起請假參選總統，民進黨今天呼籲韓國瑜請假不如請辭、請益前不如先請罪；總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄表示，很訝異，韓國瑜違背了自己平日市政、假日選舉的承諾。

中國國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜今天宣布16日起請假投入總統選舉。

2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄下午表示，很訝異，韓國瑜面對第一次自己提出的市政計畫（預算），還有議會的總質詢，卻選擇逃避，違背了自己平日市政、假日選舉的承諾。

阮昭雄說，對蔡總統來說，面對包括美中貿易衝突、香港一國兩制的失敗可能對區域穩定造成衝擊等挑戰，蔡總統就是國政優先，一切以確保國家安全、穩定，經濟持續發展為最重要工作。

至於爭取連任的選務期程規劃，阮昭雄說，由競總來進行規劃，掌握有限的時間，向國民報告4年來成果與未來展望，並爭取大家繼續一起努力，讓蔡總統繼續連任，讓國家下一個4年能夠更好。

民進黨發言人李明俐下午也在記者會表示，韓國瑜上任不到365天，高雄市長的位置都沒坐熱，迫不急待要投入總統選舉，擔任高雄市長期間請假、遲到、早退、說謊紀錄相當輝煌，甚至技術性剝奪民意代表質詢市長的權力，韓國瑜選前對高雄的雄心壯志，已證明是一場空。

她進一步說，韓國瑜既然無心市政就不用再演戲，請假不如請辭。

李明俐表示，韓國瑜競選高雄市長政治獻金收入總數是新台幣1億2914萬元，選舉補助款也有2600多萬元，高雄人民都還沒發大財，韓國瑜市長看起來已經發了大財，且各家民調顯示，韓國瑜民調最後一名，罷免韓國瑜連署超過30萬份，顯示韓國瑜有負人民請託，把民主當兒戲，請益之前先請罪。

李明俐呼籲選民用選票告訴韓國瑜與國民黨，民主政治不是過水政治，必須往更負責任的方向前進，才能奠定穩定國政發展。

民進黨立委羅致政表示，韓國瑜啟動long stay，這不是新的，過去前總統馬英九時代用過，但韓國瑜與過去馬英九不同的是有一個「市長」身分，也就是高雄市民對韓國瑜的期待，韓國瑜不請辭市長而是請假且長達3個月，對高雄市民而言不公平。

他進一步說，long stay只是一個過程，最重要是提出產業政策、國家願景等目標，如果只是換個地點、不同背景職業、住一住、聊一聊，只是作秀性質、意義不大。

羅致政說，蔡總統的選戰策略是拚連任、贏得國會過半為目標，以此目標持續前進，不需要跟著對手的節奏做調整。（編輯：黃國倫）1081015