蘇貞昌：韓國瑜請假 每天都變假日

（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院長蘇貞昌今天說，高雄市長韓國瑜之前說平日忙市政、假日拚選舉，現在一請假，每天都變假日；他看韓國瑜的競選行程從早上11時才開始，他當行政院長早上7時30分就在行政院。

中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布16日起請假投入總統選舉。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委余天指出，韓國瑜明天要開始請假拚選舉，韓國瑜說多數台灣人民傷心、失望，政府只會砍軍公教警消的退休金，欺負農民、庶民，還說政府只會講酸話、恐嚇人民。余天問蘇貞昌對韓國瑜的說法有什麼意見。

蘇貞昌答詢時說，韓國瑜市長做沒幾天，就要請假3個月，當初說市政優先，現在自己跑去選舉，可以不用上班、不用批公文，也不用去市議會備詢；韓國瑜之前說平日拚市政、假日拚選舉，「現在一請假，每天都變假日」，背棄對高雄市民的承諾，還說要跑去各縣市救台灣，「這說得通嗎？」

蘇貞昌表示，要不是政府會做事，中國的非洲豬瘟病毒早就進到台灣，「一邊吃豬肉、一邊罵政府不會做事」；他說，看韓國瑜明天起3天的行程，「真好耶」，從早上11時才開始，下午4、5時就結束，「選總統選成這樣，我當行政院長早上7點半就在行政院。」（編輯：郭萍英）1081015