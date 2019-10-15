韓國瑜請假拚選舉 卓榮泰：連假剛結束又放長假

民進黨主席卓榮泰（左）15日赴苗栗輔選時，對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起將請假拚大選一事表示，「才剛放完雙十連假又要放長假，國人會很羨慕」。中央社記者管瑞平攝 108年10月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，高雄市長韓國瑜請假投入總統選舉是放棄主戰場高雄市政府及市議會，讓高雄市民失望，韓國瑜「才剛放完雙十連假又要放長假，國人會很羨慕」。

卓榮泰前往苗栗縣輔選，為總統蔡英文連任路及民進黨苗栗縣第1選舉區（海線）立法委員參選人羅貴星與第2選區（山線）立法委員參選人徐定禎拉抬聲勢。

中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布16日起請假投入總統選舉；卓榮泰表示，韓國瑜放棄主戰場，到處找人下戰帖、找戰場非明智之舉，會讓高雄市民失落；尋求連任的總統蔡英文也是參選人，但目前仍以國政為主，「只有我是全程從事輔選」。

他說，韓國瑜在高雄提出的政見很少實現，目前看來更遙遙無期，連市長標準都達不到，要往總統路邁進更難上加難。

此外，卓榮泰由民進黨苗栗縣黨部主任委員杜文卿陪同，分別前往徐定禎及羅貴星競選總部加油、造勢，並與基層座談。

卓榮泰表示，苗栗長期「藍大於綠」，黨內在艱困選區提名作業雖起步較慢，但後續腳步要快，提醒徐定禎及羅貴星鞏固地方既有人脈，擴大組織能量，積極拜訪選區，以「山、海聯合作戰」努力尋求選民支持，當蔡總統連任「定心丸」，力拚「總統會贏、國會過半」。

不分區立委提名部分，卓榮泰說，安全名單有限，要顧慮現實，也要給黨最好的理想名單，黨內明天通過不分區提名委員會委員，預計以3週完成名單及排序，目前委員會尚未成立，他不宜講太多，但和他黨保持合作、照顧民進黨現任名單與尋找新亮點同時進行，會謹慎安排。（編輯：李明宗）1081015