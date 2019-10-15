韓國瑜拚拉回大選主戰場 韓營：請假必要之痛

高雄市長韓國瑜（前）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布16日起請假投入總統選舉。中央社記者董俊志攝 108年10月15日

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜明天起請假拚總統大選，韓陣營表示，請假是必要之痛，雖有政治副作用，但代表韓國瑜全心投入總統大選，不只是對高雄市民負責，更要用政策牛肉向全國民眾交代。

韓國瑜明天將從屏東展開全台學習傾聽之旅，陣營人士分析，從過去例子可見，呂秀蓮時任桃園縣長帶職參選副總統、朱立倫時任新北市長帶職參選總統，都是在投票日的前3個月左右，韓國瑜請假的時間點也差不多，主要就是在選戰白熱化時間，全心投入總統大選，更要力拚讓民調止跌回升。

韓陣營說，民進黨過去利用高雄市議會作為政治主戰場，修理韓國瑜，但韓國瑜畢竟身為國民黨的總統參選人，不僅是高雄市長而已，勢必需要全台走透透，更要針對國家大方向和願景提出論述，現階段需要負責的對象不再只是高雄市民，更要外擴到全國民眾。

韓陣營表示，請假當然有政治副作用和後座力，但這也是必要之痛，未來韓國瑜只能靠更多的政策牛肉彌補高雄市民。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起請假投入選戰，高雄市政府人事處15日行文市府所屬各機關學校，宣告將由副市長葉匡時代理市長職務。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 108年10月15日

韓國瑜明天上午10時將從參拜鵝鑾鼻保安宮開始，之後將參拜車城福安宮、枋寮鄉德興宮、六堆忠義祠等宮廟，並安排與觀光業者座談，以及參加固本會報、拜訪漁會等活動。

有別於尚未請假前的下鄉之旅，多半以馬拉松式參拜宮廟為主，韓陣營指出，韓國瑜正式請假後的學習傾聽之旅，著重在學習、傾聽和關懷等三大特點上，把行程結合國政論述。

韓國瑜國政發言人黃曼昕表示，韓國瑜觀光政見的方向為，希望把台灣打造成多彩多樣觀光島，讓世界看見台灣的真善美。

黃曼昕說，國政顧問團已經大致擬定觀光政見，明天有兩位國政顧問團成員包括墾丁民宿業者和台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽將陪同韓國瑜參加與觀光業者的座談，兩位顧問對墾丁觀光業的沒落都很有感觸。

黃曼昕說，國政顧問團將會蒐集業者意見，作為韓國瑜觀光政見參考和修正的方向，並會在近期完整提出觀光政見。

韓國瑜明天除了在屏東地區外，也將搭船前往小琉球，並至碧雲寺、三隆宮參拜，晚間與琉球鄉親開講。

韓國瑜競選辦公室目前僅公布明天行程，不過，據了解，韓國瑜17、18日的學習傾聽之旅行程一樣在屏東，將持續參拜宮廟，並將出席高鐵、高捷南移的座談會、工業區廠商座談會、屏北原住民固本會報等活動。

19日韓國瑜將直搗綠營票倉台南市，預計晚間與包括前國民黨主席洪秀柱等台南立委參選人合體，舉行聯合造勢活動，盼重現新北三重造勢時的狂潮。（編輯：郭萍英）1081015